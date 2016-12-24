8 апреля 2021 г., в 11:00, в Выставочном зале Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени И.Д. Воронина состоится открытие выставки «Коран – притяжение гармонии». Выставка приурочена к началу мусульманского месяца поста Рамадан.

Проект знакомит с богатой коллекцией исторически значимых и художественно оформленных рукописей и изданий арабского текста Корана из собрания Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль».

Уникальная коллекция Коранов музея-заповедника «Казанский Кремль» начала формироваться с 1995 г., когда был заложен камень в фундамент строительства мечети Кул Шариф.

Украшение коллекции составляют современные издания или факсимиле старинных рукописей Корана – дары лидеров государств, общественно-политических и религиозных деятелей, известных деятелей культуры и науки мусульманских стран – Турции, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Азербайджана, Палестинской Автономии, Ирана и многих других.

Самую эффектную часть коллекции представляют переводы Коранов на языки разных народов мира: японский, китайский, урду, суахили, европейские и другие языки. Эта коллекция (более 500 единиц) – дар Музею известного общественного деятеля, директора Татарского Академического театра им. Г. Камала Ш.З. Закирова.

Первоначальное искусство украшать Священный текст Корана привело к развитию изысканной каллиграфии и тончайшего декорирования текста. На выставке представлены каллиграфические композиции турецких, иранских, арабских авторов (хаттатов). Эти работы содержат яркие, афористичные фрагменты из текста Корана и салаваты (восхваления) Пророку Мухаммаду.

Татарскую традицию каллиграфии представляют шамаили на стекле с применением фольги: работы начала ХХ века и произведения современных авторов.

Выставка «Коран – притяжение гармонии» открывает посетителям богатейшие традиции многогранного искусства ислама, основанного на Коране и обращенного к Корану, дает возможность почувствовать, как гармоничность каллиграфии и декора представленных произведений искусства завораживает, притягивает глубиной смысла и образов.