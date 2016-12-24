33 700 новых комплектов вакцины для Мордовии

Минздрав республики будет увеличивать пропускную способность пунктов вакцинации от коронавируса

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 1 апреля в режиме ВКС провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель республики отметил, что за прошедшую неделю уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории Мордовии сохранился на прежнем уровне: около 40 новых заболевших в сутки. Отмечается небольшой рост числа пациентов в ковидных госпиталях. Это связано с тем, что всем гражданам 60+ и лицам, имеющим хронические заболевания, теперь предлагается госпитализация даже при легком течении болезни. Данная мера позволяет предупреждать развитие тяжелых состояний у возрастных пациентов.

На 1 апреля в республике развернуто 725 ковидных коек в 7 лечебных учреждениях. 577 человек находятся на стационарном лечении. Свободный коечный фонд составляет 20%. С понедельника к плановому режиму работы возвращается терапевтический корпус РКБ №4.

Активно продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Как доложила вице-премьер Правительства республики Галина Лотванова, уже сегодня ожидается поступление 33 700 комплектов вакцины. В течение апреля объемы поставок будут наращиваться.

«Минздраву необходимо принять исчерпывающие меры для увеличения пропускной способности пунктов вакцинации. Определен план, что мы должны достичь 60% вакцинации населения. Это для нас иммунная защита. Обеспечьте оперативную запись на вакцинацию на портале Госуслуг. И, конечно, надо продолжать информационную кампанию», - обратился Врио Главы республики к Правительству.

С учетом роста заболеваемости среди людей старшей возрастной группы на заседании оперштаба принято решение о продлении больничных листов гражданам в возрасте 65 лет и старше до 1 мая.

Главный санитарный врач по РМ Татьяна Харитонова в своем докладе обратила внимание на необходимость проведения обработки парков и скверов против грызунов в целях профилактики распространения опасных инфекционных заболеваний. Врио Главы Мордовии поставил задачу перед главами муниципалитетов провести эту работу до 1 мая.