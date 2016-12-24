Бывшего сотрудника МЧС по РМ будут судить за взятку

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Следственный комитет по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ГУ МЧС по Республике Мордовия, обвиняемого в получении взятки.
По данным следствия, коррупционную «благодарность» от предпринимателя сотрудник МЧС получил занимая не последнюю должность в своем ведомстве - заместителя начальника отдела организации оперативной службы «Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по РМ». Он был назначен ответственным за технический надзор по выполнению капитального ремонта ведомственных объектов, чем и воспользовался в своих интересах. В декабре 2016 года за приемку выполненных индивидуальным предпринимателем работ обвиняемый получил он него взятку в размере 40 тысяч рублей путем перечисления на банковскую карту.
В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния бывший сотрудник МЧС признал полностью.
Уголовное дело возбуждалось на основании материалов УЭБиПК МВД по РМ.
Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.
В минувшую субботу, 27 февраля, врио Главы РМ Артём Здунов продолжил знакомиться с особенностями развития муниципальных территорий Мордовии. На...
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