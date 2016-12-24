Платформа «Профстажировки» поможет работодателям Мордовии найти талантливых молодых специалистов

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 31 марта провел встречу с руководителем АНО «Профстажировки 2.0» Ильёй Сёминым. Обсуждались вопросы сотрудничества по повышению доступности системы социальных лифтов и совершенствованию механизмов взаимодействия молодых специалистов и предприятий.

Напомним, «Профстажировки 2.0» - это совместный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта, который дает возможность студентам пройти стажировки на ведущих предприятиях, а работодателям – найти талантливых молодых специалистов под потребности своих производств.

На данный момент на платформе Профстажировки.рф зарегистрировались 413 студентов из Республики Мордовия, представляющих как вузы, так и заведения среднего профессионального образования.

Артём Здунов подчеркнул: «Профстажировки» - важный кадровый проект. Профессиональные кадры помогут дать новый импульс развитию экономики Мордовии. Поэтому важно, чтобы наши работодатели могли через платформу находить себе новые идеи и молодых специалистов в учебных заведениях республики и других регионов».