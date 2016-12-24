Минсельхоз России не ожидает возникновения дефицита сахара

Пропавшую в Саранске студентку нашли мертвой
Пропавшая несколько дней назад в Саранске 22-летняя студентка мордовского университета Анастасия Сергеева была найдена мертвой. Она исчезла в...
Участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка. При наличии свободных мощностей по отгрузке предприятия заключают контракты на поставку как с традиционными, так и с новыми покупателями. При этом все участвующие в соглашении сахарные заводы выразили готовность заключить контракты для прямых поставок в торговые сети, что позволит им получить субсидию и дополнительно снизит издержки.
Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает возникновения дефицита этой продукции.
Пропавшая несколько дней назад в Саранске 22-летняя студентка мордовского университета Анастасия Сергеева была найдена мертвой. Она исчезла в...
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