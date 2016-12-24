В России сокращают госаппарат

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал данную реформу еще в ноябре прошлого года. Она началась с 1 января. К концу марта численность госаппарата сократилась почти на 10%.

Сокращены 66 структурных подразделений и 33 заместителя руководителя федеральных ведомств. Об этом сообщил руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Также он добавил, что сокращена штатная численность ведомств: на 213 должностей – в центральных аппаратах и на 31 642 должности – в территориальных органах.

Это одно из самых масштабных сокращений за последние годы.

Напомним, что в начале марта было объявлено об объединении аппарата правительства Республики Мордовия и Администрации Главы. Это сделано с целью оптимизации органов власти.

Ранее Артём Здунов уже заявлял о необходимости реформирования органов власти и устранения их дублирующих функций.