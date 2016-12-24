В России сокращают госаппарат

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал данную реформу еще в ноябре прошлого года. Она началась с 1 января. К концу марта численность госаппарата сократилась почти на 10%.
Сокращены 66 структурных подразделений и 33 заместителя руководителя федеральных ведомств. Об этом сообщил руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
Также он добавил, что сокращена штатная численность ведомств: на 213 должностей – в центральных аппаратах и на 31 642 должности – в территориальных органах.
Это одно из самых масштабных сокращений за последние годы.
Напомним, что в начале марта было объявлено об объединении аппарата правительства Республики Мордовия и Администрации Главы. Это сделано с целью оптимизации органов власти.
Ранее Артём Здунов уже заявлял о необходимости реформирования органов власти и устранения их дублирующих функций.
Пропавшая несколько дней назад в Саранске 22-летняя студентка мордовского университета Анастасия Сергеева была найдена мертвой. Она исчезла в...
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