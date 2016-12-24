Кадровый потенциал

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В понедельник, 29 марта, генеральный директор АО "Мордовское книжное издательство", член Наблюдательного совета проекта "Моя Мордовия" Раиса Акашкина провела встречу с активом администрации Торбеевского муниципальнго района, главами поселений, руководителями предприятий и организаций.
Открыл мероприятие первый заместитель главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ Юрий Мухоморов.
- Основной целью этого большого проекта является развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровней знаний, которые смогут помочь нашей Мордовии развиваться, - отметил Юрий Валентинович. - Участие в конкурсе добровольное и бесплатное, но нужно соблюдать некоторые требования: возраст - от 25 до 55 лет, гражданство РФ, опыт управленческой работы не менее двух лет или по специальности не менее трех лет, высшее образование не ниже уровня магистратуры. А главное для участия в конкурсе - это желание и готовность работать на благо Республики Мордовия.
Раиса Акашкина с помощью видеопрезентации рассказала об условиях и требованиях для участников. Конкурс направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития аналитических способностей, лидерских качеств и управленческих компетенций. Первый этап вхождения в проект - регистрация на сайте моя-мордовия.рф (создание личного кабинета участника, прохождение отбора по формальным признакам). Она проходит с 3 марта по 16 апреля. Второй дистанционный этап - эссе, где будут изложены выявленные участниками проблемы, имеющие место в республике, и пути их решения. На его основании члены Наблюдательного совета уже понимают, к чему стремится тот или иной человек. Далее нужно пройти онлайн-тестирование для оценки интеллектуального потенциала. После этого участник получает обратную связь для оценки проекта. Показавшие наиболее высокие результаты приглашаются на участие в очном финале в г. Саранск для того, чтобы побороться за возможность включения в резерв управленческих кадров РМ, а также в организованный интеллектуальный клуб.
Далее был показан видеоролик, где демонстрировались поэтапные шаги для регистрации на сайте моя-мордовия.рф
Раиса Ивановна подчеркнула, что проект "Моя Мордовия" проводится администрацией Главы РМ при поддержке АНО "Россия-страна возможностей". Врио Главы РМ Артём Здунов призывает участвовать не только жителей Мордовии, но и тех, кто уехал из нашего региона, чтобы создать современную команду, которая в дальнейшем будет работать на благо республики.
- Участвуя в проекте, вы не проиграете в любом случае, - сказала в завершение мероприятия Р. Акашкина. – Ведь, включившись в новые сообщества, вы будете иметь успех уже от того, что общаетесь друг с другом. Сейчас Торбеевский район находится на третьем месте по количеству заявок, поданных на участие в кадровом проекте. Я надеюсь, что в скором времени вы выйдете на второе место.
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