Кадровый потенциал

В понедельник, 29 марта, генеральный директор АО "Мордовское книжное издательство", член Наблюдательного совета проекта "Моя Мордовия" Раиса Акашкина провела встречу с активом администрации Торбеевского муниципальнго района, главами поселений, руководителями предприятий и организаций.

Открыл мероприятие первый заместитель главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ Юрий Мухоморов.

- Основной целью этого большого проек­та является развитие и поддержка перс­пективных руководителей, обла­дающих высоким уровней знаний, которые смогут помочь нашей Мордо­вии развиваться, - отметил Юрий Валентинович. - Участие в конкурсе добро­вольное и бесплатное, но нужно соблюдать некоторые требования: возраст - от 25 до 55 лет, гражданство РФ, опыт управленческой работы не менее двух лет или по специальности не менее трех лет, высшее образование не ниже уровня магистратуры. А главное для участия в конкурсе - это желание и готов­ность работать на благо Республики Мор­довия.

Раиса Акашкина с помощью видеопрезентации рассказала об условиях и требованиях для участников. Конкурс направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития аналитических способностей, лидерских качеств и управленческих компетенций. Первый этап вхождения в проект - ре­гистрация на сайте моя-мордовия.рф (со­здание личного кабинета участника, про­хождение отбора по формальным призна­кам). Она проходит с 3 марта по 16 апре­ля. Второй дистанционный этап - эссе, где будут изло­жены выявленные участниками проблемы, имеющие место в республике, и пути их решения. На его основании члены Наблюдательного совета уже понимают, к чему стремится тот или иной человек. Далее нужно пройти онлайн-тестирование для оценки интеллектуального потенциала. После этого участник получает обратную связь для оценки проекта. Показавшие наи­более высокие результаты приглашают­ся на участие в очном финале в г. Саранск для того, чтобы по­бороться за возможность включе­ния в резерв управленческих кад­ров РМ, а также в организованный интеллектуальный клуб.

Далее был показан видеоролик, где демонстрировались поэтапные шаги для регистрации на сайте моя-мордовия.рф

Раиса Ивановна подчеркнула, что проект "Моя Мордовия" прово­дится администрацией Главы РМ при поддержке АНО "Россия-страна возможностей". Врио Гла­вы РМ Артём Здунов призывает участво­вать не только жителей Мордовии, но и тех, кто уехал из нашего региона, чтобы создать современную команду, которая в дальнейшем будет работать на благо республики.

- Участвуя в проекте, вы не проиграете в любом слу­чае, - сказала в завершение мероприятия Р. Акашкина. – Ведь, включившись в новые сообщества, вы будете иметь успех уже от того, что общаетесь друг с другом. Сейчас Торбеевский район находится на третьем месте по количеству заявок, поданных на участие в кадровом проекте. Я надеюсь, что в скором времени вы выйдете на второе место.