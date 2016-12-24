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Врио Главы Мордовии Артём Здунов 30 марта провел заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Мордовия.
На заседании обсудили ситуацию с коррупционными преступлениями в 2020 году. По информации МВД по РМ, за минувший год всеми правоохранительными органами выявлено 205 преступлений коррупционной направленности, основная их часть совершена в сфере государственной власти и связана со злоупотреблением положением должностных лиц различного уровня. Одно из приоритетных направлений – пресечение правонарушений при реализации национальных проектов, по итогам работы за 2020 год сотрудниками органов внутренних дел выявлено 14 таких преступлений, ущерб по ним составил около 1 миллиона рублей, он возмещен в полном объеме. Врио Главы Мордовии подчеркнул, что работа по возмещению ущерба крайне важна – средства должны возвращаться в экономику и работать на благо республики.
Также на заседании обсудили результаты выполнения в 2020 году мероприятий госпрограммы «Противодействие коррупции в Республике Мордовия». Особое внимание было уделено контролю в сфере закупок и повышению их эффективности с точки зрения экономии бюджетных средств. Так, с целью повышения уровня открытости и конкурентоспособности закупок малого объема на территории республики внедрен портал малых закупок. По результатам ежегодного Национального рейтинга прозрачности закупок Мордовия стала лидером в категории «Высокая прозрачность».
Врио Главы Мордовии подчеркнул, что есть необходимость в повышении квалификации специалистов по госзакупкам, и поставил задачу организовать проведение обучающих курсов.
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