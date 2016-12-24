Бывший сотрудник полиции получил срок за грабеж

Рузаевский районный суд Мордовии вынес приговор бывшему сотруднику полиции, признанному виновным в грабеже (совершенном группой лиц по предварительному сговору) и превышении должностных полномочий.

Как установили на судебном процессе, оперуполномоченный отдела полиции вступил в преступный сговор с машинистом тепловоза и его помощником. Цель сговора заключалась в хищении дизельного топлива с тепловозов Сервисного локомотивного депо Пенза на ст. Рузаевка. В феврале 2017 года подельники «по наводке» «своего» представителя закона проникли на территорию депо, слили из баков тепловозов 250 килограммов топлива в канистры и уже загрузили добычу в поджидавший автомобиль, как были задержаны с поличным на месте преступления. Похитителей взяли сотрудники Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте. Их «покровитель» в погонах попытался в телефонном режиме добиться освобождения задержанных, а получив отказ своих коллег из «транспортной полиции», прибыл на место преступления и помог одному из похитителей скрыться на автомобиле с похищенным топливом. Но с рук ему это не сошло.

Суд признал бывшего оперуполномоченного виновным и назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права в течение 2 лет после отбытия основного вида наказания занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в правоохранительных органах. Подсудимый был взят под стражу в зале суда. Ранее к уголовной ответственности были привлечены и его подельники.