«Благодарность от поставщиков» на 850 тысяч рублей подвела под статью заводскую начальницу

Знаменательный день
В село Белозерье Ромодановского района впервые в истории Мордовии приехал руководитель региона
Одно из уголовных дел по «откатам» на заводе «Электровыпрямитель» переходит в судебную плоскость - его рассмотрение начнется уже в ближайшее время.
На скамью подсудимых сядет руководитель группы отдела снабжения и внешней комплектации ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП». Женщина обвиняется в двух эпизодах коммерческого подкупа - от «благодарных поставщиков» она получила свыше 850 тысяч рублей.
Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ, в период с 2012 по 2020 год руководитель группы отдела снабжения завода за продвижение интересов коммерческой фирмы получила от ее сотрудника денежное вознаграждение в сумме 319 тысяч рублей.
Кроме того, в период с 2015 по 2020 год она же получила в виде коммерческого подкупа 536 тысяч рублей от менеджера по продажам производственно-коммерческой организации, расположенной в Нижнем Новгороде. Так называемые откаты предназначались за беспрепятственное заключение договора поставки товаров и бесперебойную оплату.
Учитывая, что подозреваемая в совершении коррупционных преступлений свою причастность к ним не отрицала, следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Постановление следователя СК судом было удовлетворено, и дама до суда была отправлена под домашний арест.
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