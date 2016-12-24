Прилетели вымогать

Двое уроженцев Чеченской Республики ответят в суде за криминальный вояж в Саранск

В Мордовии закончено расследование уголовного дела в отношении двоих уроженцев Чеченской Республики, прилетевших в Саранск из Москвы для решения проблем знакомой девушки. Они вымогали с ее сожителя полмиллиона рублей, подкрепляя свои требования затягиванием шнура от утюга на шее жертвы. Теперь в зависимости от роли каждого они обвиняются в разбое, вымогательстве и хранении наркотиков.

Главный действующий персонаж этой заварухи - уроженец Республики Узбекистан Нодиржор Акрамов. Мужчина явно не относится к числу законопослушных граждан, поскольку к своим 30 годам уже обзавелся приговором суда за мошенничество. Вместе с подельниками он приобретал дорогостоящую технику в кредит, используя в том числе и документы третьих лиц. Ущерб кредитных организаций от этих афер составил свыше 600 тысяч рублей. Семь лет назад за эти фокусы он даже загремел на зону на 3 года.

В прошлом году уже гуляющий на воле Нодиржор Акрамов свел знакомство с девушкой, которая рассчитывала на длительные отношения. Парочка даже оформила в кредит по паспорту барышни мобильные телефоны, ноутбук и другую бытовую технику - все для комфортного обустройства совместной жизни. Но «семейная идиллия» продлилась не долго, молодые люди в очередной раз поругались и приняли решение расстаться. Девушка укатила в Москву, забрав с собой все имущество. Естественно, ее бывший спутник перестал платить по кредиту, оформленному на другого человека.

Потом молодые люди дали отношениям второй шанс и вновь стали жить вместе. Правда, как показало время, ссоры никуда не исчезли, и во время самой бурной из них девушка написала в социальных сетях своему знакомому, чтобы он приехал к ней в Саранск и принудил сожителя отдать ей деньги за купленную технику.

Знакомый барышни откликнулся на просьбу и прилетел в Мордовию со своим товарищем. Это были 28- и 31-летний уроженцы Чеченской Республики, проживающие в Москве. Первым же делом они отправились в квартиру строптивого кавалера и, угрожая ножом, связали его скотчем, а затем стали душить шнуром от утюга, требуя передать им 500 тысяч рублей. Кроме того, один из них под угрозой применения насилия похитил из кармана куртки жертвы 7 тысяч рублей.

Когда разговор перешел уже в более спокойное русло, Нодиржор Акрамов улучил момент и вызвал полицейских. Визитеры из Москвы были задержаны сотрудниками уголовного розыска совместно с патрульно-постовой службой на месте преступления, при этом один из них находился в состоянии наркотического опьянения. При личном досмотре полицейские обнаружили у него синтетический наркотик.

В отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский суд Саранска. Свою вину мужчины не признают.