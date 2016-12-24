Студенты из Туркменистана похитили ноутбуки

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Не столько успехами на образовательном поприще, сколько криминальными талантами отличились в Мордовии студенты одного из местных вузов, приехавшие в республику из Туркменистана. Сейчас закончено расследование уголовного дела в отношении двоих 21-летних парней, обвиняемых в краже электронной техники из строящегося детского сада в Ардатове.
Сообщение о пропаже новых ноутбуков и веб-камер в полицию поступило от директора дошкольного учреждения. В ходе выезда на место происшествия оперативники установили, что из спортзала детского сада неизвестные похитили три ноутбука, компьютерную мышь и две веб-камеры. Причиненный ущерб составил более 150 тысяч рублей.
Полицейские оперативно установили причастных к совершению преступления. Ими оказались двое граждан Туркменистана, обучающиеся в саранском вузе. Обвиняемых задержали, похищенная техника была у них изъята.
Как пояснили молодые люди, осенью прошлого года они нашли объявление о работе по внутренней отделке дошкольного учреждения в Ардатове. Студенты взялись выполнить все требования заказчика и на протяжении нескольких месяцев ездили в районный центр на шабашку. Однако в детском саду проделанной работой остались недовольны и потребовали от халтурщиков исправить недочеты. Парням пришлось еще несколько раз приезжать на объект и устранять огрехи в отделке. В один из визитов им попались на глаза несколько новых ноутбуков и веб-камеры, лежащие в спортзале. Молодые люди решили их втихую «прихватизировать», чтобы как-то компенсировать свои трудовые затраты и расходы на поездки. О краже оргтехники руководство учреждения узнало спустя несколько дней в ходе проведенной инвентаризации.
Попавшись оперативникам с украденной техникой, свою вину в совершенном преступлении студенты из Туркменистана не отрицали. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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