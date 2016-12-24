«Решала» кинул клиента на 30 тысяч рублей

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31-летний житель Саранска угодил под уголовное преследование по статье «Мошенничество» за блеф с трудоустройством знакомого. О хищении у него денежных средств в полицию сообщил приятель махинатора.
Как рассказал заявитель, осенью прошлого года он захотел трудоустроиться в одну из городских организаций. За помощью в сборе необходимого пакета документов и улаживание формальностей он обратился к своему знакомому. Тот пообещал ему помочь, хотя реально повлиять на ситуацию никак не мог. После этого под надуманными предлогами «решала» несколько раз просил у соискателя работы денежные средства якобы для оплаты различных справок.
Исчерпав все возможности по вытягиванию денег под «трудоустройство», пронырливый товарищ рассказал своему «протеже» о том, что с ним за такие же услуги предыдущие «клиенты» расплатились айфоном стоимостью 40 тысяч рублей. По словам махинатора, смартфон ему был не нужен, поэтому он предложил купить у него гаджет за половину цены. Приятель согласился и перечислил ему деньги.
Спустя несколько месяцев, так и не дождавшись помощи в оформлении документов и передачи мобильного телефона, мужчина обратился в полицию. Общая сумма причинённого ему ущерба составила более 30 тысяч рублей.
В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Мужчина был задержан. В настоящее время устанавливается его причастность к совершению других преступлений.
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