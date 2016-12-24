Две статьи УК за один день

«Самый буйный день приходил вчера» - примерно так мог бы оценить свои деяния в хмурый ноябрьский день 2019 года житель Мордовии Александр Новиков.

Недавно Ленинский суд Саранска огласил приговор по его делу об угоне двух автомобилей и грабеже из магазина. Не единожды судимый товарищ за одни сутки успел набедокурить сразу на две статьи Уголовного кодекса - сначала он фактически открыто стащил из магазина спиртное, а затем похитил две автомашины.

12 ноября 2019 года Александр Новиков зашел в магазин по улице Расковой в Саранске, покрутился у прилавков и остановил свой выбор на бутылках водки. Платить, судя по всему, было нечем, а потому он просто спрятал спиртное под одеждой и направился к выходу. Тут, как на грех, нарисовался охранник, которого пришлось преодолевать с боем. Но овчинка стоила выделки - подозрительному покупателю удалось вырваться из торговой точки с халявным алкоголем.

Новиков и его приятель быстро расправились с 40-градусной добычей и налегке отправились рыскать по улицам в поисках новых воровских возможностей. Вскоре они заметили припаркованные «Жигули» шестой модели, идеально подходящие на роль будущей наживы. Парни отогнули стекло, вскрыли дверь, завели машину и рванули с места. Новиков планировал отогнать автомобиль в укромное место, разобрать на запчасти и толкнуть детали по дешевке. Однако на одном из перекрестков пьяный угонщик не справился с управлением и врезался в дерево. В этой аварии серьезно пострадала только машина, и ее пришлось бросить.

Но мысль поправить финансы при помощи кражи авто не давала парням покоя. Новую жертву они приглядели уже в центре города - открыли «Ниву», завели и отправились на ней за пределы Саранска. Им удалось добраться на машине до Старошайговского района, но на дороге отечественный внедорожник заглох. И эту добычу пришлось бросить, а потом возвращаться в город на попутках.

После того как владельцы машин заявили об их угоне, полицейские нашли похитителей авто и возбудили уголовное дело. Один из потерпевших оценил ущерб в 40 тысяч, а второй в 80 тысяч рублей.

В суде Александр Новиков признал вину и просил рассмотреть дело в особом порядке, что и было сделано. Заметим, что прежде молодой человек уже был судим за кражи, грабеж, угон, наркотики и умышленное уничтожения имущества. Поэтому нет ничего удивительного в том, что суд отправил Новикова в колонию строгого режима сроком на 3 года.