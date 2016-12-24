Угнал машину из-за любовных разногласий

Репортер

В Саранске возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля у своего приятеля из мстительных побуждений.

Как установили полицейские, двое друзей пришли в квартиру знакомой девушки и устроили мини-застолье. Потом один из кавалеров решил уединиться с барышней и попросил приятеля какое-то время погулять вне квартиры. Он даже отдал ключи от своей машины, чтобы «изгнанник» мог скоротать время в автомобиле. Тот выполнил просьбу, после чего вновь вернулся в квартиру, где застолье продолжилось с новым эмоциональным окрасом.

Тут «прогульщик» решил сам добиться благосклонности девушки, в результате у парней разгорелся конфликт. Неудавшийся любовник, у которого остались ключи от автомобиля друга, выбежал из квартиры, завел машину и отогнал ее на соседнюю улицу. Там он оставил иномарку и ушел. В результате оперативно-разыскных мероприятий молодой человек был задержан сотрудниками уголовного розыска и дал признательные показания. Ключи от похищенного авто у него были изъяты.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Масленица 2021

В ближайшее воскресенье (называемое на Масленицу прощенным) в Городском парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина обширной праздничной программой...
Знаменательный день

В село Белозерье Ромодановского района впервые в истории Мордовии приехал руководитель региона

Конвейер взяток

На Ковылкинском электромеханическом заводе начальник бюро цветных металлов «заработал» на «откатах» почти полтора миллиона рублей

Завтра туриста

Мордовия вошла в федеральный  паломническо-туристический кластер «Арзамас – Дивеево – Саров»

Электронный рубеж

В Мордовии комплекс «Дорожный пристав» в потоке движения выявляет автомобили должников

«Мы должны знать – сколько нас!»

17 марта в Саранске состоялось заседание исполкома Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа

«Почему спокойно сидите?»

Артём Здунов поинтересовался, почему затягивается заключение контрактов на благоустройство общественных территорий

Конкурс красоты

№ 

Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу