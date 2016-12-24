Угнал машину из-за любовных разногласий

Масленица 2021
В ближайшее воскресенье (называемое на Масленицу прощенным) в Городском парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина обширной праздничной программой...
В Саранске возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля у своего приятеля из мстительных побуждений.
Как установили полицейские, двое друзей пришли в квартиру знакомой девушки и устроили мини-застолье. Потом один из кавалеров решил уединиться с барышней и попросил приятеля какое-то время погулять вне квартиры. Он даже отдал ключи от своей машины, чтобы «изгнанник» мог скоротать время в автомобиле. Тот выполнил просьбу, после чего вновь вернулся в квартиру, где застолье продолжилось с новым эмоциональным окрасом.
Тут «прогульщик» решил сам добиться благосклонности девушки, в результате у парней разгорелся конфликт. Неудавшийся любовник, у которого остались ключи от автомобиля друга, выбежал из квартиры, завел машину и отогнал ее на соседнюю улицу. Там он оставил иномарку и ушел. В результате оперативно-разыскных мероприятий молодой человек был задержан сотрудниками уголовного розыска и дал признательные показания. Ключи от похищенного авто у него были изъяты.
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