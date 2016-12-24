В республике активизируют работы по ямочному ремонту дорог

29 марта на заседании регионального правительства обсудили ход работ по ямочному ремонту дорог.

И.о. Председателя Правительства Мордовии Владимир Сидоров отметил, что сейчас эта работа не ведется, и поручил уже на текущей неделе активизировать ямочный ремонт дорожного полотна в Саранске и районах республики. Владимир Сидоров подчеркнул, что ситуация с состоянием дорожного покрытия острая как на муниципальных и республиканских, так и на федеральных дорогах.

На заседании также говорили о предстоящем паводке. В районах республики проводится постоянный мониторинг паводковой обстановки. Ожидается, что в первой декаде апреля вода в реке Мокше поднимется на 1,5-2 метра, в Суре - на 1-1,5 метра.