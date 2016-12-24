В республике активизируют работы по ямочному ремонту дорог

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29 марта на заседании регионального правительства обсудили ход работ по ямочному ремонту дорог.
И.о. Председателя Правительства Мордовии Владимир Сидоров отметил, что сейчас эта работа не ведется, и поручил уже на текущей неделе активизировать ямочный ремонт дорожного полотна в Саранске и районах республики. Владимир Сидоров подчеркнул, что ситуация с состоянием дорожного покрытия острая как на муниципальных и республиканских, так и на федеральных дорогах.
На заседании также говорили о предстоящем паводке. В районах республики проводится постоянный мониторинг паводковой обстановки. Ожидается, что в первой декаде апреля вода в реке Мокше поднимется на 1,5-2 метра, в Суре - на 1-1,5 метра.
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