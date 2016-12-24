Электронный рубеж

В Мордовии комплекс «Дорожный пристав» в потоке движения выявляет автомобили должников

В прошлом году Госавтоинспекция республики выписала автовладельцам более пяти тысяч штрафов на сумму около пяти миллионов рублей, но с нарушителей было взыскано только немногим больше половины этой внушительной суммы. Эту ситуацию представители Госавтоинспекции и Службы судебных приставов обсудили в ходе состоявшегося на минувшей неделе совещания, определив ряд совместных мероприятий для повышения взаимодействия между ведомствами.

Одно из таких мероприятий было организовано 24 марта в Саранске. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Федеральной службы судебных приставов сразу в нескольких районах города провели рейды в рамках операции «Неплательщик». С помощью специального аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» в потоке движения выявлялись автомобили должников. Данный комплекс устанавливается на обочине дороги на расстоянии порядка 30 метров от передвижного или стационарного пункта.

Дальность считывания камеры составляет 25-30 метров, что не позволяет автомобилям должников уйти от внимания комплекса. При попадании проезжающих автомобилей в поле зрения камер «Дорожного пристава» распознавание их номеров и сверка с базой судебных приставов происходят в автоматическом режиме. Информация о выявленном в транспортном потоке неплательщике передается на стационарный или передвижной пункт, после чего сотрудники ДПС останавливают автомобиль. Всего за несколько часов проведения операции «Неплательщик» было зафиксировано порядка двадцати транспортных средств нарушителей, наложен арест на две автомашины, на месте оплачено четыре «забытых» штрафа.

Госавтоинспекция напоминает гражданам, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ «Об административных правонарушениях» штраф за совершенное правонарушение должен быть оплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. Лица, не уплатившие штраф в установленный законом срок, привлекаются к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» в виде наложения административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, обязательных работ на срок до пятидесяти часов либо административного ареста на срок до пятнадцати суток.