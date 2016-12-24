Кадровый проект дает уникальный шанс для инициативных и деятельных людей

Репортер

В Темниковском районном Дворце культуры состоялась встреча актива района с Павлом Акишевым - главой Шокшинского сельского поселения Теньгушевского муниципального района, членом наблюдательного совета республиканского кадрового проекта «Моя Мордовия». Павел Акишев рассказал участникам встречи о кадровом конкурсе, порядке его проведения и ответил на вопросы.
Глава района Сергей Кизим рассказал о своём видении проекта. Он отметил, что участие в конкурсе дает уникальный шанс для инициативных и деятельных людей, которые готовы трудиться на благо республики, создавать благоприятные условия для достойной жизни каждого человека, и призвал смело регистрироваться в качестве участников.
Подать заявку можно на сайте моя-мордовия.рф. Регистрация продлится до 16 апреля.

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