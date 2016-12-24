Мордовия получит 285 миллионов рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник

«Концы в воду»
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Правительство России направит Мордовии 285 миллионов 534,1 тысячи рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник в качестве меры поддержки по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующее распоряжение подписано главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным.
Средства в размере более 3,5 миллиардов рублей поступят из резервного фонда Правительства 12 регионам, а также городу Байконуру. Дополнительное финансирование направят на больницы и поликлиники, работающие по системе обязательного медицинского страхования. Такая поддержка позволит медицинским организациям компенсировать дополнительные расходы, связанные с оказанием помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.
Напомним, ранее на эти цели в 47 регионов страны было направлено свыше 25,4 миллиардов рублей. Решение о выделении дополнительного финансирования принято по итогам встречи Михаила Мишустина с членами Совета Федерации, которая состоялась 24 февраля 2021 года.
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