Студентка из Мордовии примет участие в конкурсе «Краса студенчества России»

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С 11 по 16 апреля в городе Архангельске пройдет Национальный конкурс красоты и таланта «Краса студенчества России». Соревноваться за титул самой красивой и одаренной будут 65 студенток высших учебных заведений из 42 регионов. В их число вошла и представительница МГУ им. Н.П. Огарева - студентка филологического факультета Ольга Свечникова (она завоевала звание первой Вице-мисс университетского конкурса «Сударушка-2020»).
Девушки на конкурс представят самопрезентацию, напишут орфографический диктант, сдадут литературный тест. Затем будет проведен фотоэтап, за которым последует возможность продемонстрировать свои таланты в творческом конкурсе – это может быть музыкальное, танцевальное или театральное выступление или номер оригинального жанра. Завершит все традиционное дефиле.
По итогам всех испытаний, будет отобрано 12 финалисток, которые поборются за титул «Краса студенчества - 2021» на гала-шоу 15 апреля в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова.
Проект реализуется в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
Фто МГУ им.Н.П.Огарева
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