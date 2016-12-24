«Мы не допустим дискредитации кадрового проекта «Моя Мордовия»

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Женщин самых разных профессий в преддверии Международного женского дня поздравил Врио Главы Мордовии Артём Здунов
Врио Главы Мордовии Артём Здунов на совещании с членами Правительства сообщил о промежуточных итогах кадрового проекта «Моя Мордовия». Заявки на участие подали около 5 тысяч человек – и это еще не предел, так как регистрация участников продолжается до 16 апреля. Столь высокая активность говорит о том, что люди проявляют к проекту большой интерес.
Однако, как заявил руководитель республики, ему стало известно о том, что ответственные лица Администрации Главы Республики Мордовия директивно пытаются записывать в кадровый проект сотрудников министерств. Обращаясь к руководителю Администрации Андрею Богатову, Артём Здунов подчеркнул: «Мы в этом не нуждаемся и не позволим дискредитировать кадровый проект, реализуемый в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей». Я посмотрю, кто занимается этими разнарядками и приму соответствующие кадровые решения. Другое время в республике наступило – кумовства, как это было ранее, во власти не будет».
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