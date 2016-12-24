Корпорация пропавшего «бабла»

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Экс-руководителя Корпорации развития РМ судят за «растворившиеся» 116 миллионов рублей
Следственный комитет Мордовии завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» 44-летнего Михаила Амутнова. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, в 2016-2018 годах Михаил Амутнов в нарушение предусмотренных условий и требований незаконно предоставил коммерческой организации займы на общую сумму более 116 миллионов рублей. При этом данная коммерческая организация уже имела просроченную более года задолженность перед Корпорацией, в связи с чем утратила основания для получения денежных средств. Уголовное дело расследовано на основании материалов и при взаимодействии сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия.
Примечательно, что следственные органы еще в 2019 году заинтересовались щедрыми займами, которые Корпорация развития РМ раздавала различным фирмам. Общий объем такой сомнительной финансовой «благотворительности» превысил миллиард рублей. Вот что заявил в интервью республиканским СМИ летом 2019 года руководитель Следственного управления СК РФ по РМ Анатолий Ситников:
«Уголовное дело возбуждено по факту деятельности должностных лиц Правительства РМ и Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация развития Республики Мордовия». В рамках расследования нас заинтересовал ряд займов, выданных ООО «Корпорация развития РМ» нескольким коммерческим организациям на общую сумму свыше одного миллиарда рублей. Мы считаем, что деньги выдавались с нарушением установленного порядка, и мы видим, что деньги до сих пор не возвращены в бюджетную систему. Но мы прекрасно понимаем, что объем работы, который нам предстоит выполнить в рамках расследования, превышает ту фабулу, которую мы заложили в постановление о возбуждении дела... Это работа небыстрая, а с учетом того, что ООО «Корпорация развития РМ» функционировало с 2013 года и родилось оно не на пустом месте, а стало своего рода преемником «Дирекции развития», которая действовала еще порядочное количество лет, разбираться необходимо не спеша, тщательно и аккуратно. Потому что круг лиц, которые могут быть причастны к деятельности с государственными деньгами, достаточно широк».
Производственные линии ООО «НЕПЕС РУС» в Мордовии любили показывать высокопоставленным гостям как пример развития прорывных технологий. ООО «НЕПЕС РУС» - совместное российско-южнокорейское предприятие, занимающееся производством светодиодов и светодиодного осветительного оборудования на основе технологии удалённого люминофора.
И вот сейчас до суда дошло первое уголовное дело. Следствие считает, что трудившийся гендиректором Корпорации развития РМ Михаил Амутнов незаконно перечислил 116,5 млн рублей в качестве займов коммерческой фирме «Непес Рус», которая занимается производством светодиодных светильников и ламп. При этом выдавать займы этой фирме гендиректор не имел права, поскольку «Непес Рус» уже брала кредиты у Корпорации, но так и не вернула. Тогда Амутнов пошел на нарушение установленного порядка и своим личным решением предоставил фирме многомиллионные займы. Хотя по регламенту такое решение принимается только советом директоров Корпорации и только после специального заключения от экспертной комиссии. Но все эти «формальности» Амутнов с легкостью проигнорировал и оросил коммерческую фирму финансовым дождем. «Непес Рус» деньги снова не вернула, а генеральный директор Корпорации не предпринял никаких попыток взыскать долг.
В настоящее время Михаил Амутнов уже не является руководителем Корпорации развития РМ, правда, трудится в этой же организации начальником правового департамента. 116 миллионов рублей растворились в воздухе, а принявший единоличное решение о выдаче сомнительного займа управленец отделался только понижением в должности? С другой стороны, очевидно, что Амутнов не являлся самостоятельной фигурой и наверняка просто выполнял указания руководящих лиц из республиканского правительства. Только вот назовет ли он какие-то фамилии в суде, а если и назовет, сможет ли подтвердить факт таких «мудрых» распоряжений государственных мужей?
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