Кто ответит за разбитую брусчатку в Саранске?

В понедельник на совещании в Администрации Саранска оценили результаты ревизии городских улиц с покрытием из брусчатки. Это было сделано после резкой критики со стороны лидера Мордовии Артёма Здунова, назвавшего такой убогий вид городских улиц недопустимым. - «Брусчатка может лежать десятилетиями на тротуарах. Там и нагрузки большой нет, а у нас все рассыпается, - возмутился руководитель республики. - Это опять к вопросу закупок. Кто-то быстро что-то закупил, свое завез, и теперь в центре города мы видим такое безобразие. Я давно такого не видел! Что сыпали под основу, что всё едет? Туристов приглашаем, стратегии разрабатываем - над нами же смеяться будут! Это же кто-то делал - не с Марса и не с Юпитера, а всем известные люди!»

После столь жесткой отповеди Артём Здунов поручил мэру Саранска Петру Тултаеву в кратчайшие сроки разобраться в этой ситуации.

Укладывать брусчатку, в том числе и на прилегающих территориях к различным зданиям, в Саранске стали в начале 2000-х годов. После истечения гарантийного срока локальный ремонт производился, однако явно в недостаточном объеме. Как отмечают в саранской мэрии, уборка пешеходных зон из брусчатки выполняется механизированным способом - по территории передвигается коммунальная техника, поэтому нагрузка в любое время года оказывается существенная. Ручным способом убирать все улицы из брусчатки - очень долгий и трудоемкий процесс.

Проведенная ревизия показала, что из 76 объектов в Саранске, имеющих покрытие из брусчатки, гарантийный срок вышел у 64. Из общего количества 56 участков построено с 2000 по 2013 год, 20 участков - в период с 2013 года по настоящее время.

«Много вопросов вызывает качество укладки брусчатки на площади Тысячелетия. Работы выполнялись в 2012 году. Заказчиком на укладку тротуарной плитки здесь выступал ГОСУКС РМ, подрядной организацией было ООО «СДС-Управление строительством». В 2015 году этот объект был передан на содержание Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства. Письма о проведении гарантийного ремонта нами в ГОСУКС РМ направлялись неоднократно, однако мер никаких принято не было», - сказал руководитель Дирекции коммунального хозяйства Дмитрий Дергунов.

Он также отметил, что заказчиком работ по укладке брусчатки, например, на прилегающей к краеведческому музею им. И.Д. Воронина территории выступал также ГОСУКС РМ. Качество выполненных работ тоже оставляет желать лучшего.

На совещании было принято решение не принимать на баланс города участки, выложенные брусчаткой, где заказчиком работ являются сторонние организации, из-за сомнительного качества выполненных работ, до полного устранения недостатков. Это касается в том числе объектов, где работы выполнялись в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, в частности - на набережной Инсара в районе стадиона «Мордовия Арена».