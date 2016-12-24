Республиканский лицей для одаренных детей занял высокое место в рейтинге

Репортер

Республиканский лицей для одаренных детей по итогам аналитического исследования попал в число 10 самых сильных школ России. При составлении рейтинга агентство РАЭКС оценивало учебные заведения по степени конкурентоспособности выпускников.

«Российская газета» опубликовала рейтинг 10 самых сильных школ России накануне вступительных кампаний. Среди лучших учебных заведений страны только три находятся не в столичных регионах - Саранске, Челябинске и Вологде. - Наши выпускники действительно без проблем поступают в ведущие вузы страны, - отметил директор Республиканского лицея для одаренных детей Евгений Вдовин. Традиционно половина выпускников идет учиться в Мордовский госуниверситет, а другие - в МГУ имени Ломоносова, Московский физико-технический институт, Университет МИФИ, Университет ИТМО.

10 апреля в Республиканском лицее начинаются вступительные испытания. Обучение здесь начинается с седьмого класса. Профили классов: физический, математический, химико-биологический.

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