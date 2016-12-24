Республиканский лицей для одаренных детей занял высокое место в рейтинге

«Мне это очень нравится!»
Наш земляк актер Станислав Дужников активно поддержал новый кадровый проект «Моя Мордовия»
Республиканский лицей для одаренных детей по итогам аналитического исследования попал в число 10 самых сильных школ России. При составлении рейтинга агентство РАЭКС оценивало учебные заведения по степени конкурентоспособности выпускников.
«Российская газета» опубликовала рейтинг 10 самых сильных школ России накануне вступительных кампаний. Среди лучших учебных заведений страны только три находятся не в столичных регионах - Саранске, Челябинске и Вологде. - Наши выпускники действительно без проблем поступают в ведущие вузы страны, - отметил директор Республиканского лицея для одаренных детей Евгений Вдовин. Традиционно половина выпускников идет учиться в Мордовский госуниверситет, а другие - в МГУ имени Ломоносова, Московский физико-технический институт, Университет МИФИ, Университет ИТМО.
10 апреля в Республиканском лицее начинаются вступительные испытания. Обучение здесь начинается с седьмого класса. Профили классов: физический, математический, химико-биологический.
Наш земляк актер Станислав Дужников активно поддержал новый кадровый проект «Моя Мордовия»
В понедельник на совещании в Администрации Саранска оценили результаты ревизии городских улиц с покрытием из брусчатки. Это было сделано после...
Жители города пожаловались мэру Тултаеву на дороговизну продуктов на ярмарке выходного дня
Сергей Макаров ответит за многомиллионные взятки от Иоффе
Экс-министр экономики Владимир Мазов попытался выбраться из СИЗО под домашний арест
Свыше 50 процентов поставок в рамках госзакупок идет из-за пределов Мордовии
Мэр Саранска лично проверил, как ведется уборка городских территорий
Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело о «странной» оплате госконтрактов в Министерстве спорта Мордовии
Артём Здунов подверг резкой критике состояние брусчатки на центральных улицах Саранска
Артёму Здунову представлен новый прокурор Мордовии Василий Щербаков