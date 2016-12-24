С дивана на нары и обратно

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Фигуранты громких уголовных дел меняют «прописку»
На прошлой неделе в среде фигурантов громких уголовных дел произошло разнонаправленное движение - кто-то получил послабления и даже возможность выбраться из СИЗО, а кто-то умудрился променять мягкие условия домашнего ареста на жесткий распорядок дня за решеткой.
47-летний генеральный директор ООО «Мордоввторсырье» Александр Катков по решению суда сменил домашнюю «прописку» на следственный изолятор. Руководитель известной в республике фирмы попал под следствие в начале этого года по подозрению в совершении мошенничества и злоупотреблении должностными полномочиями. Александру Каткову и бухгалтеру фирмы 44-летней Светлане Фоминой вменили хищение 7,5 миллиона рублей у государства при помощи налоговых махинаций. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, представленных оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.
По данным следствия, в 2016-2017 гг., а также в 2020 году руководители ООО «Мордоввторсырье» в результате представления в налоговый орган документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно финансово-хозяйственной деятельности, совершили хищение денежных средств из бюджета. Это было сделано путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость в размере около 7,5 миллиона рублей.
В 2020 году сотрудники налоговой службы в ходе проверки выявили допущенные организацией нарушения законодательства о налогах и сборах, однако вся сумма налога, заявленная к возмещению из бюджета, была признана обоснованной.
Сначала суд избрал в отношении Каткова и Фоминой меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом следователь и прокурор настаивали на помещении фигурантов дела под стражу, а руководители компании и их адвокаты активно возражали, ведь обвиняемые отрицают свою причастность к преступлению.
Суд тогда мотивировал домашний арест тем, что одна лишь тяжесть деяния, в совершении которого подозреваются Катков и Фомина, не может служить безусловным основанием для избрания в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд также учел, что ООО «Мордоввторсырье» авансом перечислило в счет налоговых платежей 8 миллионов рублей, что с запасом перекрывает размер незаконно полученного возмещения.
Но спустя полтора месяца Ленинский суд Саранска удовлетворил ходатайство стороны обвинения и заключил гендиректора компании под стражу сроком на 3 месяца. Основанием послужило нарушение ограничений, которые Александр Катков проигнорировал в домашних условиях. По данным представителей следствия, несмотря на запреты суда, он пользовался интернетом и неоднократно общался со свидетелем по своему уголовному делу. Также обвиняемый «как сам лично, так и через доверенных лиц (друзей), активно воспрепятствовал производству по уголовному делу, что подтверждается показаниями свидетелей и результатами оперативно-разыскной деятельности». Теперь общаться Каткову придется большей частью только с конвоирами.
В свою очередь, два участника другого громкого коррупционного расследования 51-летний Вячеслав Брыков и 72-летний Александр Тренькин заслужили в суде снисхождение. Надо думать, не последнюю роль в этом сыграла их позиция по предъявленным обвинениям.
Депутат Госсобрания РМ Вячеслав Брыков и бывший управляющий отделением Национального банка по РМ Александр Тренькин угодили под следствие по подозрению в мздоимстве - один запрашивал крупную взятку, другой ее передавал. По данным правоохранителей, в 2015 году Национальный банк по РМ проводил проверку в «Мордовпромстройбанке», у которого оказалось недостаточно денежных резервов для покрытия возможных убытков. Соответственно, были введены ограничения, запрещавшие банку привлекать новые денежные средства. Все это могло закончиться отзывом лицензии и крахом финансовой организации. Этого Вячеслав Брыков (он тогда занимал должность председателя совета директоров «Мордовпромстройбанка») и Алексей Гришин (один из совладельцев банка) допустить не могли.
Вскоре выход был найден - Александр Тренькин предложил решить вопрос за 7 миллионов рублей. За эти деньги управляющий отделением Национального банка по РМ обещал отозвать все карательные предписания, вынесенные по результатам проверки. Стороны ударили по рукам. Главное было как-то замаскировать взятку. Решили, что лучшим вариантом будет ее оформление под видом приобретения у Тренькина акций кондитерской фабрики «Ламзурь». Пакет ценных бумаг фабрики, стоимостью 41 тысяча рублей, Брыков и Гришин приобретали за сумасшедшую сумму в 7 миллионов рублей! Но фактически они покупали у Тренькина не акции, которые им были совершенно ни к чему, а возможность «Мордовпромстройбанку» и дальше оставаться на плаву.
В январе суд взял Брыкова под стражу, а Тренькина отправил под домашний арест. Потом адвокаты попросили смягчить меру пресечения своим клиентам. В итоге сейчас суд выпустил депутата Госсобрания Мордовии из СИЗО и отправил его под домашний арест до 14 июня. А Тренькину и вовсе заменили домашний арест на запрет определённых действий. Экс-руководитель Национального банка Мордовии сможет выходить из дома, но только с 11 до 13 часов. Ему запрещается общаться с фигурантами дела, использовать интернет и телефон.
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