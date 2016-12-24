21-летнего парня переехала машина на дороге

Репортер

По информации республиканской Госавтоинспекции, 21 марта в Рузаевском районе произошло необычное ДТП, повлекшее гибель человека.  

Около восьми часов вечера на автодороге «г. Рузаевка - с. Пайгарма» 25-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», при движении в сторону с. Пайгарма совершил наезд на парня, лежавшего на проезжей части автодороги. В результате ДТП 21-летний молодой человек от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Сейчас по данному инциденту назначены экспертизы, но уже известно, что водитель «Фольксвагена» находился за рулем в трезвом состоянии. В отношении него составлен протокол только за управление транспортным средством без полиса ОСАГО. Главный вопрос - почему погибший под колесами парень оказался на проезжей части? Если он был сильно пьян или с ним случился острый приступ какого-то заболевания - это даст очевидный ответ. А если нет?

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