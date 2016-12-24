Машина загорелась после столкновения

Репортер

Еще одно привлекшее внимание ДТП случилось  23 марта около восьми часов утра на автодороге «Саранск - Рузаевка».

По предварительным данным, 35-летний мужчина, управляя автомобилем «Сузуки Гранд Витара», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада Калина» под управлением 34-летнего водителя. После чего кроссовер «Сузуки Гранд Витара» опрокинулся и загорелся.

В результате ДТП водитель «Лады Калины» с различными травмами был доставлен в лечебное учреждение. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.

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