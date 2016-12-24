Ресурсы почтовой службы задействуют в продвижении товаров местных производителей

Масленица 2021
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Врио Главы Мордовии Артём Здунов 22 марта провел рабочую встречу с директором регионального управления Почты России в РМ Вячеславом Макейчевым.
Обсуждались вопросы взаимодействия в сфере развития почтовой связи на территории региона. В том числе речь шла о цифровизации отрасли, повышении качества услуг, сохранении сельских почтовых отделений, их содержании и ремонте.
Врио Главы Мордовии отметил значимость продвижения через почтовые отделения республики товаров, произведенных в регионе. Это важно и для поддержки местных производителей, и для населения.
Также обсуждались перспективы открытия в республике межрегионального сортировочного центра Почты России, что позволит создать новые рабочие места.
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