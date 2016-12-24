Ресурсы почтовой службы задействуют в продвижении товаров местных производителей

Репортер

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 22 марта провел рабочую встречу с директором регионального управления Почты России в РМ Вячеславом Макейчевым.

Обсуждались вопросы взаимодействия в сфере развития почтовой связи на территории региона. В том числе речь шла о цифровизации отрасли, повышении качества услуг, сохранении сельских почтовых отделений, их содержании и ремонте.

Врио Главы Мордовии отметил значимость продвижения через почтовые отделения республики товаров, произведенных в регионе. Это важно и для поддержки местных производителей, и для населения.

Также обсуждались перспективы открытия в республике межрегионального сортировочного центра Почты России, что позволит создать новые рабочие места.

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