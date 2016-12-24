«Миллионы были разбазарены!»

Куда девались десятки миллиардов?
Артём Здунов сделал интригующие заявления на заседании коллегии судей РМ
Артём Здунов попросил прокуратуру разобраться почему был провален проект по строительству мусоросортировочного завода в республике
18 марта в ходе заседания коллегии министерства ЖКХ РМ Врио Главы Мордовии Артём Здунов поднял вопрос о начатом почти десятилетие назад, но так и нереализованном проекте по строительству мусоросортировочного завода в республике. Лидер Мордовии напомнил о своем поручении разобраться во всех обстоятельствах этого затратного для государственной казны проекта. «Работы начинались, что-то сделано, смонтировано оборудование, которое сейчас безнадежно устарело, в итоге объект в эксплуатацию введен не был. Вложены немалые деньги налогоплательщиков, миллионы, которые были разбазарены! Кто ответит за это?» - спросил он у первого замминистра ЖКХ республики Руслана Батерякова. Не получив внятного ответа на поставленный вопрос, Артём Здунов попросил органы прокуратуры подключиться и дать правовую оценку провальному проекту.
На коллегии Врио Главы РМ обратил внимание на необходимость создания в республике комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Причем руководитель республики призвал развернуть масштабную разъяснительно-агитационной работу по раздельному сбору мусора: «Эта культура формируется годами, начинать нужно уже сейчас!»
Накануне рабочая группа обсуждала инвестиционные предложения, поступившие по реализации этого проекта в регионе. Главными критериями отбора было наличие у компании-подрядчика достаточного количества ресурсов, опыта реализации и эксплуатации подобного рода объектов, наличие действующей инфраструктуры, подтверждение возможности финансирования, эффективной и безопасной технологии, объемы финансирования и сроки реализации, знания региона, а также проработанной финансово-экономической модели, которая позволит в дальнейшем решать вопросы тарифообразования с учетом интересов жителей республики. «Нужен результат, который оценят люди!» - подчеркнул Артём Здунов.
Выбор был сделан в пользу заключения концессионного соглашения с международной компанией REMONDIS, саранское подразделение которой с января 2018 года работает в Мордовии в качестве регионального оператора по обращению с ТБО. В рамках взятых на себя обязательств REMONDIS обязуется создать на базе существующего мусоросортировочного комплекса в Саранске современный объект по обработке отходов мощностью 150 тысяч тонн в год и пять мусороперегрузочных станций с элементами отбора вторсырья. Кроме того, будет построена первая очередь межмуниципального полигона по размещению ТКО мощностью до 250 тысяч тонн в год. Стоимость объектов оценивается в сумму свыше 1,3 млрд. рублей.
Артём Здунов сделал интригующие заявления на заседании коллегии судей РМ
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