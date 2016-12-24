«Три фазы» навсегда

Трехфазный режим работы светофоров в Саранске сохранится, и более того, охватит новые перекрестки

Cегодня в саранской мэрии прошла пресс-конференция по волнующему многих городских автомобилистов вопросу – о трехфазном режиме работы светофоров в столице Мордовии. По ее итогам можно сделать простой вывод – трехфазный режим работы светофоров в Саранске сохранится, и более того, охватит новые перекрестки. Ни мнение горожан, голосовавших против этой новации, ни очевидные пробки на дорогах города, никак не повлияли на внедрение «трех фаз».

Светофоры начали переводить на трехфазный режим работы в Саранске еще в прошлом году. Этот режим исключает пересечение автомобилей и пешеходов на регулируемых перекрестках. Перевод светофоров на новый режим работы был вызван необходимостью выполнять требования нового ГОСТа в области дорожного движения. И сразу же от водителей и пешеходов в Администрацию города стали поступать возмущенные обращения - и на горячую линию Главы города, и по электронной почте, и через социальные сети. Причиной тому стали возникающие пробки практически на всех «трехфазных перекрестках» и увеличенное время ожидания для пешеходов и автомобилистов. На отдельных улицах - таких как перекресток проспект 50 лет Октября и улица М. Расковой - в часы пик движение практически парализуется.

Тогда мэр Саранска Петр Тултаев поручил провести опрос горожан. Свое мнение мог высказать каждый желающий. Голосование показало, что подавляющее большинство проголосовавших (54,17%) против перевода светофоров в трехфазный режим. Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства Саранска даже заказала в специализированной организации исследование интенсивности транспортных и пешеходных потоков на перекрестках.

«ГОСТ - по сути это закон, который обязывает нас переводить светофоры на новый режим работы. Но возникли вопросы у автолюбителей, потому что новый режим работы не удовлетворяет прежде всего автомобилистов: создаются пробки. Есть предписание со стороны ГИБДД о необходимости перевода светофоров в трехфазный режим. Будет проведено научное исследование интенсивности движения транспортных средств и пешеходов на перекрестках, где предполагается перевод светофоров на новый режим», - заявил тогда Петр Тултаев.

Глава города подчеркнул, что заключение экспертной организации станет решающим в этом вопросе. И если понадобится перевод обратно в однофазный режим работы уже «обновленного» светофорного объекта - это будет сделано.

Действующий ГОСТ допускает режим работы светофоров в одной фазе с установкой световых секций, если одновременно выполняются следующие условия: суммарная интенсивность транспортных средств, поворачивающих в одном направлении, не более 120 единиц в час, а интенсивность движения пешеходов не более 600 пешеходов в час.

И вот сейчас специализированная организация вынесла свой вердикт – из 100 светофоров в Саранске 63 необходимо переводить на трехфазный режим работы. В настоящее время в столице Мордовии в таком режиме работают только 25 светофоров. Соответственно, к ним в этом году прибавятся еще 38 «собратьев». Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, как это отразится на транспортных потоках в городе – пробок на магистралях станет еще больше. Кстати, на переоборудование 38 светофоров на трехфазный режим потребуется израсходовать 3,5 миллиона рублей.

При этом в ходе пресс-конференции ее спикеры заверили, что там, где это возможно, светофоры будут оборудованы специальными кнопками – в этом случае переход пешехода будет осуществляться только «по требованию», когда он нажмет эту кнопку. Все остальное время светофоры будут работать только для регулирования потоков транспорта. Справедливости ради отметим, что таких перекрестков городе будет явно немного и находятся они не на самых загруженных участках.