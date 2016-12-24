16 марта в рамках рабочей поездки в Торбеевский район Врио Главы Мордовии Артём Здунов посетил дом-музей Героя Советского Союза М.П. Девятаева.

Несколько лет назад территорию капитально отреставрировали и создали здесь объект культурного и исторического наследия. В музее собраны уникальные экспонаты: личные вещи Михаила Петровича, военная форма и даже карточка и фотографии военнопленного Девятаева. Рядом с музеем готов памятник Герою Советского Союза - его открытие запланировано на май этого года.

А уже в апреле состоится премьера первого художественного фильма о жизни и героическом подвиге нашего земляка. Напомним, 8 февраля 1945 года гвардии старший лейтенант Девятаев с группой из 10 военнопленных концентрационного лагеря Узедом совершил побег, угнав немецкий военный самолет. Михаил Петрович пилотировал бомбардировщик, вернулся к своим войскам и передал командованию важные сведения о ракетных установках на острове. За этот подвиг он был представлен к высшей награде Советского Союза. Главную роль в фильме режиссёра Тимура Бекмамбетова сыграл Павел Прилучный. Для руководителя республики в музее провели экскурсию, где рассказали о жизни Михаила Девятаева.

Далее Атём Здунов осмотрел Торбеевский районный дом культуры. В текущем году в рамках национального проекта «Культура» здесь будет проведена реконструкция здания на сумму более 104 миллионов рублей, в том числе заменят внутренние и наружные инженерные сети, благоустроят прилегающую территорию. Таким образом, в райцентре появится новое общественное пространство, ремонта ДК очень ждут жители района. Артём Здунов поинтересовался состоянием торгов. Аукцион уже завершился, заявку подал один подрядчик. Руководитель региона отметил: «Важно, чтобы строители были из нашего региона, чтобы мы позже могли с них спросить в случае некачественной работы».