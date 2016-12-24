Форум-выставка «Чистая страна». Формирование кадрового потенциала в сфере экологии

16 марта в 14.00 с участием представителей Приволжского федерального округа на форуме-выставке «Чистая страна» в Сколково состоится сессия «Формирование кадрового потенциала в сфере экологии», расширенное заседание попечительского и координационного совета федерального образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии».

Повестка

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Комплексный научно-технический проект полного инновационного цикла «Обработка, утилизация и обезвреживание техногенных отходов I и II классов опасности»

Проект «Менделеевские классы»

Проект по экопросвещению «Экозабота»

Модератор сессии: Андрей Лебедев, директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом», Председатель Попечительского совета консорциума «Передовые ЭкоТехнологии»

Среди участников сессии:

Константин Доронин , министр природных ресурсов и экологии Саратовской области

, министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Алла Албегова , министр охраны окружающей среды Кировской области

, министр охраны окружающей среды Кировской области Роза Аснанова , первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики

, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Виктор Лашкарев , министр промышленности и торговли Удмуртской Республики

, министр промышленности и торговли Удмуртской Республики Татьяна Дрягина , заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики

, заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики Сергей Смирнов , руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики

, руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Валентин Пугач , ректор ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»

, ректор ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» Галина Мерзлякова , ректор ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», д.и.н., профессор; депутат Государственного Совета Удмуртской Республики

, ректор ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», д.и.н., профессор; депутат Государственного Совета Удмуртской Республики Михаил Альес , директор УдмФИЦ УрО РАН, д.ф.-м.н., профессор

, директор УдмФИЦ УрО РАН, д.ф.-м.н., профессор Олег Афонин, ректор ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», к.ф.-м.н., доцент

В заседании примут участие представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом», ФГУП «Федеральный экологический оператор», Общественной палаты Российской Федерации, Общероссийского народного фронта, экологического и научного сообщества.

Трансляция заседания будет на странице данного анонса на сайте tass.ru и в группах ТАСС в социальных сетях.

Контакты для связи: Антонина Громова, управление по коммуникациям ФГУП «ФЭО», тел.: +7 903 127 58 56.

Второй Международный форум-выставка «Чистая страна» - крупнейшее мероприятие в России, посвященное реализации всех направлений национального проекта «Экология». Форум проводится Ассоциацией «Чистая страна» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

На протяжении всех трех дней будет работать выставка, где гости смогут узнать о новейших разработках в области технологий, позволяющих реализовать нацпроект по всем направлениям, которые включают в себя сферу обращения с ТКО, промышленными отходами, чистый воздух, воду, лес, сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма в заповедниках.

Официальный сайт мероприятия https://forum.cleancountry.ru/.