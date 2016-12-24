Форум-выставка «Чистая страна». Формирование кадрового потенциала в сфере экологии

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16 марта в 14.00 с участием представителей Приволжского федерального округа на форуме-выставке «Чистая страна» в Сколково состоится сессия «Формирование кадрового потенциала в сфере экологии», расширенное заседание попечительского и координационного совета федерального образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии».
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Модератор сессии: Андрей Лебедев, директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом», Председатель Попечительского совета консорциума «Передовые ЭкоТехнологии»
Среди участников сессии:
В заседании примут участие представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом», ФГУП «Федеральный экологический оператор», Общественной палаты Российской Федерации, Общероссийского народного фронта, экологического и научного сообщества.
Трансляция заседания будет на странице данного анонса на сайте tass.ru и в группах ТАСС в социальных сетях.
Контакты для связи: Антонина Громова, управление по коммуникациям ФГУП «ФЭО», тел.: +7 903 127 58 56.
Второй Международный форум-выставка «Чистая страна» - крупнейшее мероприятие в России, посвященное реализации всех направлений национального проекта «Экология». Форум проводится Ассоциацией «Чистая страна» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
На протяжении всех трех дней будет работать выставка, где гости смогут узнать о новейших разработках в области технологий, позволяющих реализовать нацпроект по всем направлениям, которые включают в себя сферу обращения с ТКО, промышленными отходами, чистый воздух, воду, лес, сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма в заповедниках.
Официальный сайт мероприятия https://forum.cleancountry.ru/.
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