Смартфоны в обмен на симпатию

В Саранске в отношении 25-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по двум эпизодам мошенничества - молодой человек обманом «конвертировал» женскую симпатию в наличные деньги.

В рамках предварительного расследования было установлено, что осенью прошлого года парень познакомился в социальной сети с 32-летней жительницей Саранска. После нескольких недель приятного общения он пожаловался новой знакомой на проблемы с законом и отсутствие денег на адвоката. Женщина сказала, что оказать финансовую помощь она не может, и тогда собеседник попросил об услуге. План был такой - жительница Саранска приобретает в салоне сотовой связи в рассрочку дорогостоящий мобильный телефон. Оформляет кредит на свое имя, а смартфон передает молодому человеку. Тот сдает его в ломбард и на вырученные деньги оплачивает юридические услуги, после чего спокойно зарабатывает деньги и сам делает все проплаты по кредиту. Женщина, испытывая к новому знакомому большую симпатию, не смогла отказать в просьбе и в сентябре в салоне сотовой связи приобрела в рассрочку два смартфона. Она наивно верила, что молодой человек сдержит слово и сам ежемесячно будет оплачивать кредит за каждую покупку.

В полицию пострадавшая обратилась только после того, как рассказала обо всем своей знакомой, которая и посоветовала ей сообщить о данных фактах в правоохранительные органы. Личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки. Молодой человек был задержан. Ранее он уже был судим за мошенничество.

В настоящий момент устанавливается причастность злоумышленника к совершению еще одного подобного факта в отношении заявительницы. В настоящее время ущерб от его махинаций оценивается в 250 тысяч рублей.