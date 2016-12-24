8 тысяч бутылок поддельной водки

МВД по РМ закончено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Саранска, обвиняемого в продаже фальсифицированного спиртного.

Правоохранители выяснили, что с ноября 2018-го по июнь 2020 года мужчина приобретал у неизвестных немаркированную алкогольную продукцию, которую хранил в арендованных гаражах в Саранске. Спиртное хранилось в картонных коробках и партиями продавалась на территории Мордовии как индивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам.

Всего правоохранителями было изъято 1 606 бутылок алкогольной продукции с наименованием «Портвейн-777» и готовая к реализации партия из почти 8 тысяч бутылок водки различных наименований, в том числе несуществующих марок без предусмотренных законом федеральных специальных марок.

Свою вину в ходе расследования саранский «бутлегер» признал полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.