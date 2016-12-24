Пропала 16-летняя воспитанница Ялгинского детского дома - школы

Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней воспитанницы Ялгинского детского дома - школы.

Дело, как и во многих таких случаях, ведется по статье «Убийство», чтобы можно было задействовать весь комплекс оперативно-следственных мероприятий.

Днем 11 марта 2021 года несовершеннолетняя ушла из Ялгинского детского дома - школы, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета: светлая меховая жилетка, юбка синего цвета, черные ботинки.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении несовершеннолетней, просим позвонить дежурному по Следственному управлению +7905-389-1000 или 02.



