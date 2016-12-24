Жительница Саранска доверилась «лжеполицейскому» и потеряла 629 тысяч рублей

В отдел полиции Саранска на днях обратилась 57-летняя местная жительница, рассказавшая о похищенных у нее деньгах «телефонными мошенниками».

Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец сообщил, что неизвестные пытаются похитить с ее банковской карты денежные средства. Чтобы это предотвратить, «сотрудник полиции» предложил застраховать сумму на счете, а потом переключил потерпевшую на якобы сотрудника службы безопасности банка. Тот, в свою очередь, уточнил у горожанки, есть ли у нее счета в других банках. Доверчивая женщина сообщила о карте, на которой находилось более 600 тысяч рублей. Тогда собеседник предложил перевести эту сумму на «безопасный счет».

Жительница Саранска начала подозревать, что связалась с аферистами, и заупрямилась. Тогда ей вновь перезвонил «полицейский» - причем звонок был сделан якобы с абонентского номера дежурной части местного отдела полиции. Мнимый страж правопорядка убедил-таки владелицу сбережений следовать инструкциям такого же фальшивого сотрудника банка.

Впоследствии выяснится, что мошенники воспользовались сервисом подмены телефонных номеров. А женщина через банковский терминал перевела деньги на 4 счета, указанные злоумышленником. После чего самостоятельно позвонила в отдел полиции, где ей сообщили, что сотрудники с такими данными у них не работают.