Жительница Саранска доверилась «лжеполицейскому» и потеряла 629 тысяч рублей

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В отдел полиции Саранска на днях обратилась 57-летняя местная жительница, рассказавшая о похищенных у нее деньгах «телефонными мошенниками».
Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец сообщил, что неизвестные пытаются похитить с ее банковской карты денежные средства. Чтобы это предотвратить, «сотрудник полиции» предложил застраховать сумму на счете, а потом переключил потерпевшую на якобы сотрудника службы безопасности банка. Тот, в свою очередь, уточнил у горожанки, есть ли у нее счета в других банках. Доверчивая женщина сообщила о карте, на которой находилось более 600 тысяч рублей. Тогда собеседник предложил перевести эту сумму на «безопасный счет».
Жительница Саранска начала подозревать, что связалась с аферистами, и заупрямилась. Тогда ей вновь перезвонил «полицейский» - причем звонок был сделан якобы с абонентского номера дежурной части местного отдела полиции. Мнимый страж правопорядка убедил-таки владелицу сбережений следовать инструкциям такого же фальшивого сотрудника банка.
Впоследствии выяснится, что мошенники воспользовались сервисом подмены телефонных номеров. А женщина через банковский терминал перевела деньги на 4 счета, указанные злоумышленником. После чего самостоятельно позвонила в отдел полиции, где ей сообщили, что сотрудники с такими данными у них не работают.
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