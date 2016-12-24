Рост безработицы в России

В Мордовии, чтобы найти подходящую вакансию, соискателю требуется в среднем почти 6 месяцев

РИА Новости в начале этой недели опубликовало исследование о безработице в России в разрезе регионов. Как отмечается, в большинстве субъектов уровень безработицы по итогам ноября 2020-го - января 2021 года вырос и составил в целом по стране 5,9% (4,46 миллиона человек). Это на 1,3 процента выше аналогичного периода прошлого года. При этом максимальное значение в период пандемии было зафиксировано в августе 2020 года - 4,8 миллиона человек (6,4%). Мордовия по уровню безработицы заняла 37-е место среди 85 регионов - в республике этот показатель составил 5,7% (+1%).

Эксперты РИА Новости подсчитали, что трудности с трудоустройством испытывают 18,9% молодых людей до 25 лет - это порядка 810 тысяч жителей России. Однако выросла и доля безработных в возрасте старше 50 лет - в общей структуре она составила 20,1%. При этом средний возраст безработного в стране - 37 лет.

В сельской местности ситуация с трудоустройством складывается сложнее, чем в городе, - 28,6% сельских безработных искали работу более года. Наименьшее время поиска работы отмечается в Санкт-Петербурге, где в среднем работу находят за 2,5 месяца, Ленинградской области (3,8 месяца) и Москве (3,9 месяца). Самый длительный срок поиска работы - в Карачаево-Черкесии, где на трудоустройство уходит свыше 10 месяцев, в Чечне (10 месяцев), в Северной Осетии (9,3 месяца). В Мордовии, чтобы найти подходящую вакансию, соискателю требуется в среднем почти 6 месяцев.

По итогам исследования самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе (2,5%). Следом за ЯНАО расположились Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (3,2%), Санкт-Петербург (3,3%), Татарстан (3,3%) и Москва (3,4%).

По сравнению с прошлым годом выросло количество регионов, в которых уровень безработицы равен или выше 10% (годом ранее таких регионов было шесть). Наиболее сложная ситуация в Ингушетии, где уровень безработицы составил 31,6%, в Чечне - 20,6%, в Туве - 16,9%, в Кабардино-Балкарии - 16,3%, в Дагестане - 16,3%, Республике Алтай - 16,1%.

На прошедшей неделе и саранский Центр занятости населения опубликовал свои данные - численность безработных в столице Мордовии на 1 марта 2021 года составила 4 533 человека. При этом заявленная работодателями потребность в работниках составила 3 171 вакансию, из них по рабочим профессиям - 2 214 вакансий. За январь - февраль 2021 года обратились за содействием в поиске подходящей работы 1 389 человек. Получили государственные услуги по содействию в трудоустройстве 453 соискателя. В рамках программы по добровольному переселению соотечественников в Саранск прибыли 19 участников программы вместе с членами семей.

Как полагают эксперты, в 2021 году можно ожидать улучшения ситуации на рынке труда по мере восстановления экономики. К концу года, по их оценкам, уровень безработицы может составить в целом по стране около 5%, при этом состав лидеров и аутсайдеров рейтинга не претерпит существенных изменений.