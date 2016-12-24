Наш земляк актер Станислав Дужников активно поддержал новый кадровый проект «Моя Мордовия»

В минувшие выходные в республику приехал наш известный земляк, заслуженный артист России и Мордовии Станислав Дужников. На Масленицу он посетил праздничные народные гулянья в Рузаевке, пообщался с жителями и сфотографировался с ними на память. Актер отметил позитивные изменения в облике города и пообещал еще раз приехать уже летом.

А уже в понедельник в Доме Республики прошла встреча Врио Главы РМ Артёма Здунова и Станислава Дужникова. Речь на ней шла о взаимодействии при реализации различных культурных проектов. Также Артём Здунов обсудил с уроженцем региона новый кадровый проект «Моя Мордовия», который стартовал в республике. Заслуженный артист России проявил к нему большой интерес и выразил готовность оказать содействие в организационных вопросах проведения, в том числе и по информационной поддержке.

«Я считаю, что это очень хорошее дело, когда к управлению республикой будут привлекаться талантливые молодые ребята, которые принесут много полезного своей работой, - сказал в беседе с региональными журналистами Станислав Дужников. - Я эту инициативу поддерживаю и одобряю! Мне это очень нравится! Надеюсь, это принесет прямо в ближайшее время невероятные результаты в улучшении жизни республики и всей нашей большой страны».

В этот же день актер посетил Республиканскую национальную библиотеку, где для известного гостя провели экскурсию. Станислав Дужников узнал, что здесь хранятся уникальные издания, и поразился оборудованному библиоспортзалу, оснащенному современными тренажёрами. На память о визите нашему земляку подарили книги о фольклоре и обрядах мордвы и вручили электронный читательский билет Национальной библиотеки.

СПРАВОЧНО:

Станислав Дужников родился 17 мая 1973 года в Саранске. Окончил школу с серебряной медалью в селе Старое Шайгово. Поступил в Саранское училище культуры на факультет режиссуры культурно-массовых мероприятий. Затем учился в Московском институте современного искусства. Позже он поступил в Театральное училище имени Щукина, которое окончил в 1998 году. В 2009 году был принят в труппу Художественного театра им. А.П. Чехова. Всероссийскую известность актёру принесли роли в кино и телесериалах.

В 2014 году Станислав Дужников пронёс олимпийский огонь сочинской Олимпиады в своём родном городе Саранске.

В ходе президентских выборов 2018 года был доверенным лицом Президента РФ Владимира Путина.