Ампулы на продажу

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В МВД по РМ окончено расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы Саранска, обвиняемой в хищении психотропных веществ с использованием своего служебного положения и покушении на незаконный сбыт психотропных веществ.
Как было установлено в ходе следствия, женщина занимала должность медицинской сестры в одном из лечебных учреждений республики и имела допуск к лекарственным препаратам. В мае 2020 года во время дежурной смены она взяла из сейфа процедурного кабинета таблетки и раствор для инъекций, содержащие в своем составе психотропные вещества. Зная, что медицинские препараты могут понадобиться не всем пациентам отделения, медсестра набрала содержимое нескольких ампул в пять шприцев, после чего спрятала похищенные лекарства к себе в сумку, а по окончании смены вынесла из учреждения. При этом, чтобы замаскировать воровство, пустые ампулы от раствора она убрала обратно в сейф для учета в качестве израсходованных по назначению.
26 мая медицинский работник направилась в Октябрьский район города для проведения за денежное вознаграждение в сумме 2 тысячи рублей процедуры детоксикации организма ранее незнакомому ей местному жителю. Подойдя к дому клиента, она была задержана сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД. В ходе личного досмотра в ее машине полицейские обнаружили похищенные лекарственные препараты, которые обвиняемая приготовила для продажи. Проведённое исследование установило, что они содержат в своем составе психотропные вещества фенобарбитал и диазепам.
Своей вины в совершении преступлений женщина не отрицает. В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский суд для рассмотрения по существу.
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