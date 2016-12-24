С экспортными возможностями Мордовии ознакомятся иностранные дипломаты и министр Сергей Лавров

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15 марта в Доме Республики состоялась рабочая встреча Врио Главы РМ Артёма Здунова и Представителя МИД России в Нижнем Новгороде Сергея Малова.
Речь шла о международном сотрудничестве и развитии межрегиональной кооперации в рамках действующих соглашений. Также на встрече обсуждалась возможность проведения презентации экспортных возможностей Республики Мордовия на площадке Министерства иностранных дел Российской Федерации с участием министра Сергея Лаврова с приглашением иностранного дипломатического корпуса. Артём Здунов выразил большую заинтересованность в проведении этого мероприятия, отметив его значимость для продвижения потенциала Республики Мордовия на всех уровнях международного сотрудничества.
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