Презентация тактильных копий музейных экспонатов в МРМИИ им. С.Д. Эрьзи

18 марта в 16.00 на экспозиции произведений Ф.В. Сычкова в МРМИИ им. С.Д. Эрьзи состоится презентация тактильных макетов картин знаменитого мордовского живописца, «художника радости». Мероприятие будет приурочено ко дню рождения мастера (13 марта).

Макеты были созданы благодаря участию музея в конкурсе на создание тактильных копий музейных экспонатов Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд». Он проводилсяв целях улучшения качества жизни незрячих и слабовидящих людей путем обеспечения доступности культурных институций. Летом 2020 года МРМИИ им. С.Д.Эрьзи в числе пяти региональных музеев одержал победу в конкурсе.

Выбор произведений для создания копий был неслучайным. В прошлом году Мордовия широко отмечала 150-летие со дня рождения своего выдающегося земляка, художника-бытописателя деревни, стоявшего у истоков профессионального изобразительного искусства республики, Федота Васильевича Сычкова. При подготовке праздничных мероприятий особое значениепридавалось созданию тактильной экспозиции его живописных полотен, которая позволит незрячим и слабовидящим посетителям познакомиться с оптимистичным творчеством художника, в прямом смысле слова прикоснуться к ярким «сычковским» краскам. В настоящее время благодаря победе в конкурсе постоянная экспозиция музея дополнена макетами пяти картин живописца: «Автопортрет» (1899), «Возвращение с сенокоса (1911)», «Праздничный день. Подруги. Зима»(1941), «Учительница-мордовка» (1937), «Алма-атинские яблоки»(1937).

Представленные тактильные модели изготовлены в Мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу (г. Москва). Их работы активно используются культурными учреждениями нашей страны (Музей современного искусства «Гараж», ГМИИ им. Пушкина, Музеи Московского Кремля и др.).

На презентацию приглашены представители различных министерств и ведомств (культуры, образования, социальной защиты), Администрации города, представители регионального отделения Всероссийского общества слепых, Мордовской республиканской специальной библиотеки для слепых; региональные СМИ. Гостем мероприятия станет и представитель Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» – менеджер благотворительной программы «Особый взгляд» Валерия Сатлер, которая расскажетучастникам мероприятия о деятельности Фонда в области адаптации культуры и абилитации людей с нарушением зрения.