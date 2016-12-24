«Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня»

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Манижа представит «Russian woman» на конкурсе «Евровидение»
Все, кто хотя бы несколько лет подряд следит за конкурсом «Евровидение», имели возможность убедиться в его абсолютной непредсказуемости. Ни великолепный голос, ни фантастический номер не могут гарантировать на нем успеха. Побеждает всегда какое-то стихийное стечение обстоятельств. И поэтому для тех, кто отвечает за выбор участника на этот конкурс, всегда одна и та же проблема: угадать, кто на этот раз заставит Европу отдать ему свои голоса. Конкурс (если ему на этот раз ничто не помешает) пройдет 18, 20 и 22 мая в Роттердаме. И Первый канал, который в порядке очередности в нынешнем году отвечает за «Евровидение» - т.е. не только освещает, но и имеет право выбрать участника - решил передать это право телезрителям. Кстати, в 2008 году примерно по такому же принципу участника на «Евровидение» отбирал телеканал «Россия» - и выбор зрителей пал на Диму Билана, который и привез тогда нам победу. В этот раз избранницей зрителей стала Манижа - именно она отправится на конкурс.
Не судьба…
В прошлом году телеканал «Россия» выбирал конкурсанта самостоятельно, без подсказки зрителей. И, казалось бы, сделал идеальный выбор, поставив на группу «Little Big». Она для многих россиян казалась «темной лошадкой» и в Европе была более известна, чем у нас в стране. Тем не менее группа быстро покорила миллионы сердец своей композицией «Uno», и даже сам Филипп Киркоров, который на этом «Евровидении», как говорится, не одну собаку съел, сказал, что победа у них практически в кармане. Ан нет - пришел ковид и все испортил: из-за пандемии «Евровидение» не состоялось. Зрители могли только посмотреть онлайн-концерт всех участников, без голосования и объявления победителей. Тем не менее клип на песню «Uno» стал самым популярным видео на канале «Евровидения» в YouTube за всю историю существования конкурса (на данный момент - больше 190 миллионов просмотров). И можно сказать, что музыканты фактически стали победителями. Bсе были уверены, что в этом году артисты повторят свое триумфальное выступление уже с новой песней. Но группа «Little Big» от участия в конкурсе отказалась.
- Мы не едем на «Евровидение-2021», - официально сообщили солисты «Little Big». - Мы считаем, что в России очень много талантливых и интересных исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей страны. Спасибо всем соотечественникам и зарубежным слушателям за невероятную поддержку!
Слово - за зрителями
В этом году за победу боролись трое претендентов: группа «2Маши», Антон Беляев с группой «Therr Maitz» и Манижа. Участника «Евровидения» от России определили во время прямого эфира в результате национального зрительского голосования в специальном шоу Первого канала.
- Есть два равноценных способа выбора участника на конкурс «Евровидение», - пояснил этот момент главный продюсер музыкальных и вещательных программ Первого канала Юрий Аксюта. - Во-первых, телеканал может его найти самостоятельно. Во-вторых, он может организовать национальный отбор, где артиста и песню выбирают жюри или зрители. В последние годы мы обычно прибегали к первому способу. Но в этом году мы все же захотели, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым были представлены композиции, соответствующие требованиям «Евровидения».
Зрители решили, что на этот раз на «Евровидение» поедет Манижа с композицией «Russian woman» («Русская женщина»). Именно за этот номер проголосовали 39,7 процента зрителей Первого канала.
«Russian woman»
В самой композиции присутствует смесь жанров и языков: часть песни звучит по-русски, часть на английском. Впрочем, по заверениям артистки, в песню она планирует добавить еще ряд английский фраз, чтобы европейской публике было легче понять смысл. Хотя мы не уверены, что в этом есть необходимость: поклонники «Евровидения» уже сами перевели все русские слова в песне и выложили в интернет. Кстати, сама певица является соавтором слов и музыки.
- Это песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России, - говорит Манижа. - Российская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной, от фабричных цехов до полетов в космос. Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя. Это и стало источником вдохновения для написания песни.
Можно бесконечно спорить о музыкальных вкусах, но факты вещь упрямая: видео с этой композицией с национального отборочного тура организаторы «Евровидения» разместили на своем официальном канале в YouTube, и оно тут же стало популярным, набрав за одни сутки миллион просмотров! Так что не исключено, что и тут мы можем снова стать лидерами.
Кто такая Манижа?
Именно этот вопрос задают многие из тех, кто раньше не был знаком с творчеством этой артистки. Начнем с того, что имя у артистки - настоящее. Ее действительно зовут Манижа Сангин, девушке 29 лет. Ее имя в переводе с фарси означает «нежная и хрупкая».
Манижа, как и ее родители, родом из Таджикистана. Когда будущей артистке исполнилось всего два года, ее семье пришлось покинуть эту страну и переехать жить в Россию из-за гражданской войны, которая шла в тот момент в Таджикистане.
Манижа училась в музыкальной школе, с 16 лет писала песни и выступала. Она номинант в рейтинг 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории «Музыка». Манижа активно защищает права женщин и мигрантов и борется с проблемой бедности. Она общественный деятель в области борьбы против домашнего насилия, с 2019 года - амбассадор фонда «Подари жизнь», с 2020-го - посол доброй воли ООН по делам беженцев.
- Для меня участие в «Евровидении» - это великая возможность поговорить с миром о том, что для меня действительно важно, - призналась артистка. - Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я: щедрой, открытой, яркой, ни на что не похожей.
Остается пожелать артистке победы. Ведь ни до, ни после того, как в 2008 году Дима Билан занял первое место на «Евровидении», больше никому из россиян не удавалось достичь такого успеха.
Валерия Хващевская, фото Максима Ли и пресс-службы Первого канала
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