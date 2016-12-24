Правительство России планирует развивать комплекс ГТО

11 марта физкультурный комплекс нормативов «Готов к труду и обороне» отметил 90-летний юбилей. А 24 марта исполнится 7 лет со дня его возрождения Владимиром Путиным.

По всей стране при поддержке Минспорта РФ стартовали мероприятия, посвящённые памятным датам. За последние 7 лет к комплексу ГТО присоединилось 14,5 млн человек, из них 4,4 млн успешно справились с испытаниями и получили знаки отличия.

Республика Мордовия, будучи одним из самых спортивных регионов страны, имеет положительный опыт применения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Спорт и здоровый образ жизни находятся в сфере интересов местной молодежи. В нашей республике создано 27 центров тестирование ГТО. Также в Мордовии больше 250 мест для тестирования, это стадионы, спортивные залы и т.д. Наиболее популярные среди населения – спортивный комплекс «Мордовия», стадион «Старт», Дворец водных видов спорта, Лыжно-биатлонный комплекс.

Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, за последние два года в России по нацпроекту «Демография» было построено 1128 площадок в парках и скверах.

«Площадки ГТО представляют собой комплекс разноуровневых перекладин и брусьев с лавками для пресса, сектором для прыжков в длину и другими уличными тренажёрами. Кроме того, во всех регионах России работают 2,6 тыс. центров тестирования ГТО, где любой житель имеет возможность выполнить нормативы комплекса», – добавил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Мы планируем и дальше развивать комплекс ГТО, включать в него соревновательные элементы и программы поощрения. К 2024 году планируем построить более 650 таких площадок. И за счёт этих мер рассчитываем вовлечь в здоровый образ жизни не меньше 60 миллионов россиян», – заявил Дмитрий Чернышенко.

«Десятки тысяч специалистов и инструкторов проводят бесплатные тренировки в парках и скверах, зарядки на предприятиях, работают в центрах тестирования ГТО. А с 11 по 24 марта, в «Дни ГТО», все желающие могут не только проверить свои силы в выполнении нормативов, но и получить рекомендации специалистов по подготовке к тем упражнениям, которые вызывают наибольшие трудности», – сообщил министр спорта России Олег Матыцин.