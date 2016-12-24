Саранскому бизнесу не хватает креативности

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 10 марта провел очередную встречу с предпринимателями. На этот раз рассматривались вопросы, связанные с работой нестационарных торговых объектов и развитием бизнеса на общественных площадках. К обсуждению были приглашены представители администрации городского округа Саранск во главе с Петром Тултаевым.

Руководитель республики выслушал предпринимателей, которые обозначили имеющиеся проблемы, в том числе с получением информации о проведении аукционов по размещению нестационарных торговых объектов на территории города. По итогам состоявшегося обсуждения Врио Главы РМ поставил ряд задач как перед городскими властями, так и перед предпринимательским сообществом.

«У нас есть заявления бизнеса о том, что они не могут найти информацию об аукционах. Решить этот вопрос легко: направляете информацию на портал «Мой бизнес», и эта проблема будет решена. Сделайте так, чтобы с такими заявлениями никто больше не обращался», - сказал Артём Здунов главе Саранска Петру Тултаеву.

Также руководитель Мордовии призвал городские власти и бизнес найти взаимопонимание по размещению развлекательных для людей точек на общественных пространствах, включая парки. Артём Здунов высказал, в том числе, и свою личную позицию по этому вопросу. «Я недавний житель Саранска, но мнение у меня уже сложилось. Коллеги, мы все вместе здесь не дорабатываем. Если рассматривать столицу Мордовии с точки зрения креативности, сравнивать с другими городами, то совершенно очевидно, что мы могли бы работать поинтереснее: разные услуги предлагать людям и на Новый год, и на другие праздники, - подчеркнул руководитель республики. - Вот спидвей мы недавно проводили, десять тысяч человек собралось в одном месте - и что в итоге было организовано городом совместно с предпринимателями? Бизнес должен быть все время начеку – сразу должен что-то предлагать. Мы проводим, а вы возьмите и сразу отработайте. Мы будем следить за санитарно-эпидемиологической ситуацией, за санитарными правилами, а бизнес должен ответить налогами, занятостью населения. Но креативности пока не хватает. Это критика не к представителям бизнеса, а ко всем нам. Мы должны вместе разобраться, что нужно сделать, чтобы наш город был интереснее».

Руководитель республики дал поручение Минэкономики совместно с городом и бизнесом выработать единые подходы к этому вопросу, чтобы предприниматели могли реализовать на городских площадках креативные проекты, интересные для жителей и гостей Саранска.