Предстоит разбор коррупционных проблем

Артёму Здунову представлен новый прокурор Мордовии Василий Щербаков

10 марта Врио Главы РМ Артёму Здунову был официально представлен новый прокурор Мордовии Василий Щербаков. Представление состоялось в Доме Республики с участием заместителя генерального прокурора РФ Николая Шишкина.

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы обеспечения законности и правопорядка на территории региона. Артём Здунов отметил особую значимость работы органов прокуратуры, направленную на предотвращение коррупции, защиту прав социально незащищенных категорий граждан, создание благоприятных условий для развития бизнеса.

«За тот период, что я здесь нахожусь, у нас с прокуратурой сложились понятные и конструктивные отношения, - сказал Артём Здунов. – Но есть ряд направлений, которые требуют решения, совместного вмешательства, особенно это касается разбора коррупционных проблем. Органы прокуратуры наиболее близки к народному хозяйству, потому что внимательно контролируют реализацию нацпроектов, других программ. Поэтому если будем работать плечом к плечу – враг не проскочит. Очень много вопросов, которые тянут республику назад, в том числе по выполнению социальных обязательств. Из бюджета, из экономики региона были изъяты финансовые средства - с этим надо разбираться, чтобы их вернуть, чтобы мы могли их использовать для выполнения важных социальных задач. В том числе речь идет о предоставлении жилья детям-сиротам, другим категориям. И вопросы развития республики в целом нам надо решать – например, бизнес просит нас что-то субсидировать, а мы сейчас не можем этого сделать».

Заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин заверил, что руководитель Мордовии может рассчитывать в своей работе на поддержку и участие прокурорского корпуса: «Спектр прокурорского надзора настолько обширен, что мы найдем понимание при решении проблем, которые стоят перед республикой, перед новым руководством региона».

Справка «ВС»:

Щербаков Василий Анатольевич назначен на должность прокурора Республики Мордовия Указом Президента Российской Федерации от 17.02.2021 г.

Василий Щербаков родился в 1962 году в городе Фрунзе Киргизской ССР. Трудовую деятельность начал в 1979 году учеником токаря. В 1988 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт.

С 1980 по 1982 год проходил срочную военную службу в составе ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан. С 1983 по 1988 год служил в органах внутренних дел.

В органах прокуратуры - с 1988 года. С 2004 года - заместитель прокурора Ставропольского края.

С 2015 года по февраль 2021 года - сначала заместитель, а затем прокурор Мурманской области.