Программа поддержки спроса на отечественные автомобили дала первые результаты

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За первые два месяца этого года россияне на льготных условиях приобрели больше 42,5 тыс. автомобилей. Из них около 35,4 тыс. – по программе льготного автокредитования, больше 7,1 тыс. – по программе льготного лизинга.
Данные цифры озвучил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
В начале года Минпромторг РФ сообщил, что на стимулирование спроса на отечественные автомобили будет выделено больше 16 млрд рублей. Из них 8,9 млрд – на льготное автокредитование для физических лиц, 3,8 млрд – на программу льготного лизинга для индивидуальных предпринимателей и юрлиц, а также 3,33 млрд – на стимулирование продаж газомоторной техники.
Планируется, что до конца 2021 года программа поддержки позволит россиянам приобрести больше 93 тыс. отечественных автомобилей.
Среди жителей Мордовии самой востребованной российской маркой остается LADA. В прошлом году они приобрели 2002 автомобиля. Об этом сообщил официальный дилер LADA «Саранскмоторс+». Самыми популярными моделями стали LADA Granta и LADA Vesta.
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