«Украл - выпил - в тюрьму»

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В Саранске вынесен приговор 30-летнему любителю погулять за чужой счет. Чтобы найти деньги на продолжение застолья, житель города «позаимствовал» у дамы из компании золотые серьги и мобильный телефон.
В ходе расследования полицейские выяснили, что 9 июля прошлого года в квартире по улице Косарева собрались несколько знакомых мужчин и женщин для празднования по имевшемуся поводу. Когда спиртное закончилось, один из гостей попросил у 36-летней участницы застолья «одолжить» ему золотые сережки. Женщина отказалась. Тогда мужчина взял со стола нож и перешел к угрозам - обещание «отрезать уши вместе с серьгами» подействовало быстро, и ювелирные украшения перекочевали в карман дебошира. Товарищ тут же отправился в комиссионный магазин и сдал золото за 2700 рублей. На вырученные деньги мужчина приобрел алкогольные напитки, с которыми вернулся обратно в квартиру, где застолье продолжилось с новой силой. Спустя несколько часов спиртное опять закончилось, и «добытчик» вновь прибегнул к проверенному способу - угрожая ножом, завладел мобильным телефоном все того же спонсора поневоле.
По словам женщины, в течение нескольких дней она ждала, что знакомый вернет ей похищенное имущество. Однако этого не случилось. После чего она обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину в своем доме. Свою вину он не отрицал. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Приговором суда ему за разбой назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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