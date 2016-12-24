Приговор за смертельный нокаут

Репортер

Убийственный инцидент на мясокомбинате в Торбееве квалифицировали по мягкой статье

На прошлой неделе суд огласил приговор по делу о смертельной стычке рабочих на мясокомбинате в Торбееве. За гибель 56-летнего гастарбайтера из Киргизии Алмазбека Турсунова отвечал 33-летний житель поселка Торбеево Александр Лысов.

Произошедший 6 ноября 2020 года конфликт между рабочими мясокомбината оказался записан камерами видеонаблюдения предприятия. Попавший в интернет ролик сделал этот инцидент предметом повышенного общественного внимания.

Как выяснили сотрудники полиции, находясь на рабочем месте в ночную смену, мужчины вступили в словесную перепалку. Александр Лысов долго не препирался и коротким ударом в голову отправил в нокаут иностранного рабочего Алмазбека Турсунова, который трудился на предприятии упаковщиком. От сильного удара Турсунов зашатался и повалился на пол, приложившись головой о кафельную плитку.

Сотрудники мясокомбината тут же вызвали скорую помощь. Но когда медики прибыли по вызову, пострадавший уже скончался. Эксперты провели судебно-медицинское исследование и установили, что иностранец умер от черепно-мозговой травмы. У Алмазбека Турсунова дома остались жена и двое детей.

Как утверждают коллеги, у Лысова и Турсунова уже происходили конфликты, но ни один из них не заканчивался потасовкой. В тот раз все произошло по-другому. На записи с камер видеонаблюдения можно увидеть, как случайное столкновение в коридоре и несколько брошенных грубых фраз приводят к драке. Алмазбек Турсунов получает короткий и мощный удар кулаком в лицо, шатается и падает на пол.

В свою очередь, Александр Лысов после случившегося предпочел уйти с работы домой. Прибывшие на мясокомбинат сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и выяснили, кто причастен к гибели иностранного рабочего. Утром следующего дня Александр Лысов сам пришел на комбинат и признался, что ударил коллегу. При этом он заявил, что никого убивать не хотел. Заметим, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев.

Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По ней Александру Лысову грозило до 15 лет колонии. Но в дальнейшем дело переквалифицировали на более мягкую статью «Причинение смерти по неосторожности», по которой максимальный срок наказания резко снижается до 2 лет колонии. По ней суд и признал Александра Лысова виновным и назначил ему 1 год условно с испытательным сроком на полтора года.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Почему спокойно сидите?»

Артём Здунов поинтересовался, почему затягивается заключение контрактов на благоустройство общественных территорий

Конвейер взяток

На Ковылкинском электромеханическом заводе начальник бюро цветных металлов «заработал» на «откатах» почти полтора миллиона рублей

Денежные вампиры

Жители Мордовии вновь бьют антирекорды по размерам потерь от действий мошенников. Тонны информации о подобных преступлениях и советы, как...
«Концы в воду»

За убийство приятеля 32-летний Денис Кирдяпкин  получил 8 лет колонии строгого режима

Конкурс красоты

№ 

Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу