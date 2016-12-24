Приговор за смертельный нокаут

Убийственный инцидент на мясокомбинате в Торбееве квалифицировали по мягкой статье

На прошлой неделе суд огласил приговор по делу о смертельной стычке рабочих на мясокомбинате в Торбееве. За гибель 56-летнего гастарбайтера из Киргизии Алмазбека Турсунова отвечал 33-летний житель поселка Торбеево Александр Лысов.

Произошедший 6 ноября 2020 года конфликт между рабочими мясокомбината оказался записан камерами видеонаблюдения предприятия. Попавший в интернет ролик сделал этот инцидент предметом повышенного общественного внимания.

Как выяснили сотрудники полиции, находясь на рабочем месте в ночную смену, мужчины вступили в словесную перепалку. Александр Лысов долго не препирался и коротким ударом в голову отправил в нокаут иностранного рабочего Алмазбека Турсунова, который трудился на предприятии упаковщиком. От сильного удара Турсунов зашатался и повалился на пол, приложившись головой о кафельную плитку.

Сотрудники мясокомбината тут же вызвали скорую помощь. Но когда медики прибыли по вызову, пострадавший уже скончался. Эксперты провели судебно-медицинское исследование и установили, что иностранец умер от черепно-мозговой травмы. У Алмазбека Турсунова дома остались жена и двое детей.

Как утверждают коллеги, у Лысова и Турсунова уже происходили конфликты, но ни один из них не заканчивался потасовкой. В тот раз все произошло по-другому. На записи с камер видеонаблюдения можно увидеть, как случайное столкновение в коридоре и несколько брошенных грубых фраз приводят к драке. Алмазбек Турсунов получает короткий и мощный удар кулаком в лицо, шатается и падает на пол.

В свою очередь, Александр Лысов после случившегося предпочел уйти с работы домой. Прибывшие на мясокомбинат сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и выяснили, кто причастен к гибели иностранного рабочего. Утром следующего дня Александр Лысов сам пришел на комбинат и признался, что ударил коллегу. При этом он заявил, что никого убивать не хотел. Заметим, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев.

Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По ней Александру Лысову грозило до 15 лет колонии. Но в дальнейшем дело переквалифицировали на более мягкую статью «Причинение смерти по неосторожности», по которой максимальный срок наказания резко снижается до 2 лет колонии. По ней суд и признал Александра Лысова виновным и назначил ему 1 год условно с испытательным сроком на полтора года.