27 миллионов потерь и 5 лет разбирательств

В громком уголовном деле прогоревшей фирмы «Русский проект» прозвучал новый приговор

В нашумевшем деле руководителей прогоревшей фирмы «Русский проект» прозвучал еще один приговор. Он стал уже четвертым судебным решением в этом непростом уголовном деле. Главное, что Верховный суд Мордовии еще раз подтвердил право на свободу главных фигурантов - генерального директора фирмы Алексея Денисова и единственного учредителя Олега Захарова. Хотя, по данным следствия, более 60 клиентов «Русского проекта» потеряли 27,6 миллиона рублей, которые они заплатили фирме за непостроенные объекты.

Строительная компания «Русский проект» была зарегистрирована в Мордовии в апреле 2014 года. Единственным учредителем этого общества являлся брат известного в Мордовии мотогонщика Максима Захарова - Олег. Поначалу именно он был генеральным директором компании, которая специализировалась на возведении каркасных домов, бань, жилья из бруса, бытовок, дачных строений и т.п. Надо сказать, что Олег Захаров занимался этим бизнесом еще с 2007 года, только в качестве индивидуального предпринимателя. С течением времени Захаров назначил генеральным директором своего знакомого Алексея Денисова, а сам остался учредителем фирмы. На рекламу своего бизнеса коммерсанты денег не жалели. Вскоре у «Русского проекта» сложился широкий круг клиентов с договорами на строительство частных домов. Казалось, что компания крепко стоит на ногах и активно развивается. Само собой, при таком успешном бизнесе Захаров и Денисов ни в чем себе не отказывали - ездили на хороших машинах, питались в дорогих ресторанах, отдыхали в престижных отелях.

Скандал с «Русским проектом» грянул осенью 2015 года. В УМВД по Саранску заявили, что в полицию обратились клиенты фирмы с заявлениями о мошенничестве. Они уверяли, что внесли авансом крупные суммы денег в счет строительства домов, однако так и не дождались строительства жилья. Деньги клиентам компания также не возвращала. В «Русском проекте» в ответ на все вопросы ссылались на временные финансовые трудности.

Вскоре по республике стала активно циркулировать информация, что «Русский проект» обанкротился и людям не стоит рассчитывать на возврат внесенных средств. Пострадали десятки заказчиков фирмы - жители не только Мордовии, но и соседней Нижегородской области. Все потерпевшие обратились в правоохранительные органы с заявлениями о мошенничестве.

Все истории потерпевших по делу похожи друг на друга. Клиенты, клюнув на разрекламированные услуги, шли в фирму, заключали договоры на строительство жилых домов, а затем переводили задаток коммерсантам. По данным МВД по РМ, суммы аванса варьировались от 200 тысяч до 1 миллиона 600 тысяч рублей. У некоторых потерпевших работы на земельных участках были приостановлены на начальном этапе, у других строительство и вовсе не начиналось. Следствие считало, что у Денисова и Захарова не было намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства, а авансовые платежи, которые они получали в счет оплаты строительства от заказчиков, просто растрачивались.

По данным правоохранителей, «Русский проект» причинил 61 клиенту ущерб на сумму более 27,6 миллиона рублей. «Люди сами несли нам деньги, зачем было от них отказываться», - заявил как-то один из фигурантов дела. При этом Захаров и Денисов до последнего своей вины не признавали и валили все друг на друга. Некоторые заказчики отдавали «Русскому проекту» все свои сбережения, которые копили на протяжении нескольких лет. С одним из клиентов фирмы на почве нервного расстройства случился инсульт, от которого он скончался.

Для возмещения ущерба следствие наложило арест на дом, два земельных участка и два автомобиля Олега Захарова и строительной компании на сумму более 7,3 млн рублей.

Судебный процесс по делу «Русского проекта» длился больше года, да еще следствие велось почти столько же времени. В ожидании развязки Алексей Денисов и Олег Захаров находились под домашним арестом. Наконец в марте 2019 года Ленинский суд Саранска признал Захарова и Денисова виновными в многочисленных эпизодах мошенничества, совершенных по предварительному сговору в особо крупном размере. Каждый получил 8,5 года лишения свободы и постановление о взыскании 26-миллионного ущерба в пользу потерпевших - по 13 с лишним миллионов рублей на «виновную душу». Парочку закрыли в СИЗО. У них оставалась одна надежда на пересмотр дела в Верховном суде РМ.

На судебном процессе в ноябре 2019 года Денисов по-прежнему утверждал, что преступления он не совершал, а Захаров просил смягчить приговор. Вердикт Верховного суда оказался тогда неожиданным. Грубые нарушения Уголовно-процессуального кодекса, выявленные в обвинительном заключении по делу, привели к отмене приговора. Захарова и Денисова отпустили под подписку о невыезде.

Уже в июне 2020 года на очередном судебном заседании Денисов был и вовсе оправдан за отсутствием состава преступления, а Захаров все-таки получил 2 года лишения свободы, которые он к этому времени уже отбыл. При этом суд снял арест с его имущества и земельных участков. У потерявших деньги клиентов оставалось право взыскать средства с Захарова в порядке гражданского судопроизводства. Такой приговор обманутых заказчиков не устроил, и они обжаловали его. В итоге уже в феврале этого года последовало новое решение Верховного суда Мордовии - Денисов оправдан по всем эпизодам и статьям, Захаров оправдан по 56 эпизодам мошенничества, по четырем уголовное преследование прекращено на основании отсутствия состава преступления. Таким образом, он был признан виновным только по одному эпизоду и освобожден от наказания в связи с его отбытием.