Правительство Мордовии отправлено в отставку

26 февраля на сессии Госсобрания РМ Врио Главы Мордовии Артём Здунов озвучил свое решение об отставке республиканского правительства и определил новые задачи, которые стоят перед исполнительной и законодательной властью региона.

«Минуло 100 дней, как Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин доверил мне исполнять обязанности Главы Республики Мордовии. Для любого руководителя на новом месте это время для того, чтобы разобраться с текущей ситуацией, принять первоочередные решения, сделать необходимые шаги, и определить - как двигаться дальше».

Ключевой проблемой республики Артём Здунов назвал сложное экономическое положение, созданное для её жителей. «Это, в первую очередь характеризуется низким уровнем доходов граждан, нехваткой рабочих мест с достойной оплатой труда, оттоком трудоспособного населения из Мордовии. Последние два-три года миграционная убыль из республики составляет почти 2 тысячи человек ежегодно».

Ещё одной проблемой, по мнению Врио Главы Мордовии, является то, что целый ряд предприятий, основных налогоплательщиков , находятся в тяжелом финансовом положении, некоторые в стадии банкротства. - «При этом профильные министерства не выполняют свои прямые функции помощи предприятиям, снижения бремени, координации внутренней взаимосвязи, позволяющей товарам и услугам наших товаропроизводителей комфортно чувствовать себя на рынке».

«Отстаем мы и в реализации национальных проектов, - продолжил Артём Здунов. - Неосвоение бюджетных средств, в частности, по БКД сумма, которая была возвращена в бюджет - 243 млн. рублей, в такой ситуации это является как минимум халатностью лиц, которые отвечают за реализацию нацпроекта. Срыв сроков и объемов гособоронзаказов я считаю фактически преступлением этих лиц. Объем государственного долга Республики Мордовия – более 49 млрд. рублей, имеется многомиллиардная просроченная кредиторская задолженность органов государственной власти и муниципалитетов перед поставщиками услуг. Настоящий её объем нам еще предстоит оценить. Система неплатежей и задолженности по госзаказу возведена в ранг нормального положения дел. Очень много жалоб поступает на это с мест, в районах республики. Наличие госдолга является тормозом развития республики, на сегодня мы лишены возможности развивать свою инфраструктуру, делать капитальные вложения в социальную сферу».

Артём Здунов сказал и о том, что уже удалось сделать в республике для стабилизации ситуации. В числе достижений названы. Снятие обязательства по единовременной выплате республикой 15,8 млрд руб. за нарушение бюджетного законодательства предыдущих периодов, сохранив «комфортный» график выплаты по кредитам до 2029 года. Кроме того, сокращена просроченная кредиторская задолженность (с 5,3 млрд на 1 ноября 20 г., до 3,7 млрд на 1 января 21 г.), снижена ставка по части коммерческих кредитов с 8,5% до 5,25%. В республике принята программа оздоровления государственных финансов.

По словам Врио Главы Мордовии ряд важных договоренностей удалось достичь в ходе визита в Республику Дениса Мантурова – по поддержке ряда республиканских предприятий, загрузке их мощностей и оказание мер государственной поддержки.

Заключено соглашение об участии Республики Мордовия в создании и развитии Дивеевского кластера, что позволит привлечь средства на создание туристской и транспортной инфраструктуры в Темниковском районе. Достигнута договоренность об открытии в Мордовии Центра компетенций федерального казначейства по ведению бюджетного учета органов власти и государственных учреждений, который позволит создать 300 рабочих мест.

Введена практика проведения встреч с предпринимательским сообществом и выстраиванию прямого диалога бизнеса с властью. Достигнуты договоренности с Минспортом России о передаче части спортивных объектов в федеральную собственность, что позволит привлечь средства на их содержание и эксплуатацию. Начата разработка Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2035 года. Успешно ведется борьба с распространением коронавирусной инфекции, а также оперативно развернуты прививочные пункты, укомплектован и обучен персонал, закуплено оборудование для проведения прививочной кампании.

«Важно, что в республике подготовлен к запуску масштабный кадровый конкурс на включение в резерв управленческих кадров», - заключил Артем Здунов.

Вместе с тем, руководитель региона констатировал следующее: «Председатель правительства, отдельные представители профильных министерств практически самоустранились от решения накопленных проблем. Правительство республики не имеет плана выхода из создавшегося положения. Поэтому мною принято решение об отставке правительства и соответствующий Указ сегодня мной подписан".

Обращаясь к депутатам Госсобрания, Артём Здунов обозначил первоочередные задачи: «В связи с этим нам с вами необходимо. Первое. Обновить управленческие кадры республики. Тот кадровый конкурс, который мы объявили, позволит найти лидеров, управленцев, которые возглавят исполнительную власть региона. Второе. Устранить дублирующие функции органов власти, провести их реформирование. Третье. Привести нормативную базу Республики в соответствие новым требованиям».

Что касается отставки правительства, то до формирования нового состава все министры будут продолжать работу с приставкой «и.о». Как заявил Врио Главы Республики: «Та система управления, которая сегодня выстроена в республике, уже не соответствует реальному времени».